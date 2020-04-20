В Петербурге из психбольницы сбежали двое пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Двое пациентов психиатрической больницы сбежали из медицинского учреждения на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, спустившись из окна по самодельной веревке, которую они изготовили из вещей. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Была обнаружена пропажа двух пациентов. По предварительным данным, они сломали решетку на окне, связали веревку из подручных средств и сбежали", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пациентам удалось спуститься по самодельной веревке с третьего этажа. Сейчас их ищут.