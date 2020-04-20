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Пандемия коронавируса нового типа
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В России зарегистрировано 285 очагов заболевания коронавирусной инфекцией

Самый низкий показатель ее распространенности на 100 тыс. жителей - в Кемеровской области, отметила вице-премьер Татьяна Голикова
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более 280 очагов заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на сегодняшний день в России, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

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"На начало сегодняшнего дня в РФ зарегистрировано 285 очагов заболевания с количеством граждан, которые там находятся под наблюдением и являются заболевшими, 4 704. Конечно, основной удельный вес занимают медицинские организации, но есть стационарные организации соцобслуживания и прочие организации. И, конечно, здесь наша работа нацелена на максимальный контроль за очагами заболеваний и на то, чтобы предотвратить распространение в них и от них", - сказала она.

По ее словам, сейчас распространение заболевания в стране носит местный характер. "Развитие заболевания по разным регионам страны имеет разное течение. Например, если говорить об очагах, то наибольшее количество заболевших как раз из-за того, что очаги - это Республика Коми, о которой мы неоднократно говорили, присоединившаяся Республика Саха (Якутия), Мурманская область, где как раз количество заболевших связано с тем, что там серьезные очаги", - пояснила Голикова.

В свою очередь, замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов отметил, что 64% очагов приходится на медицинские учреждения.

Самый низкий показатель распространенности коронавируса на 100 тыс. жителей зафиксирован в Кемеровской области, сообщила Голикова. "Самый низкий показатель распространенности [коронавируса] на 100 тыс. жителей - это Кемеровская область", - сказала Голикова.

"Сегодня в числе регионов, которые имеют показатель [заболеваемости] выше, чем среднероссийский, а среднероссийский составляет сегодня 32,1 на 100 тыс. жителей. Девять регионов являются лидерами, которые превышают этот показатель", - сказала она. Субъектами РФ, где показатель выше, Голикова назвала Москву, Московскую область, Республику Ингушетия, Республику Коми, Мурманскую область, Магаданскую область, Республику Марий Эл, Республику Мордовия и Санкт-Петербурга.

Темпы роста числа заразившихся коронавирусом в регионах России на 2-3 недели медленнее, чем в Москве и Подмосковье, сообщила Голикова. "Мы оцениваем ситуацию по России без Москвы и Московской области очень пристально, поскольку другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развития заболевания в среднем на 2-3 недели", - сообщила она. Голикова отметила, что темп роста количества заболевших за последние сутки составил 12% в этих регионах.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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