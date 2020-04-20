Союз журналистов России запустил исследование о ситуации в СМИ во время пандемии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) запустил исследование о ситуации в СМИ во время пандемии коронавируса, задача - выявить главные проблемы, с которыми столкнулись редакции в регионах. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава СЖР Владимир Соловьев.

"Союз журналистов, по сути, - аналитический центр, который охватывает ситуацию во всех российских СМИ. <...> Нам важно понимать, как ситуация развивается в критический для средств массовой информации период, - рассказал он. - Придуман опросник, достаточно простой, мы там добавили, в том числе, и вопросы, как региональные власти помогают средствам массовой информации, как помогает региональный союз журналистов. Нам важно знать, как помогают наши коллеги тем, кто работает в сфере СМИ".

В опросе примут участие несколько тысяч представителей региональных, районных и местных СМИ. В результате будут собраны и обработаны данные о том, сколько сотрудников пришлось сократить редакциям, как изменился уровень зарплат журналистов, уменьшилось ли число рекламодателей и их бюджеты.

Финальным этапом исследования станет формирование предложения по поддержке региональных СМИ. Союз журналистов России направит этот документ в правительство РФ и Администрацию президента. "Наш опросник станет зеркалом происходящего в средствах массовой информации по всей России", - отметил собеседник ТАСС.