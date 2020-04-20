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Пандемия коронавируса нового типа

МГУ и центр вирусологии "Вектор" создадут рабочую группу по поиску вакцины от коронавируса

Для исследований будет использоваться супервычислитель и искусственный интеллект, сообщил ректор университета Виктор Садовничий
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова и Государственный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" создадут рабочую группу с целью поиска вакцины от коронавируса нового типа, сообщил в понедельник ректор университета Виктор Садовничий.

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"Я договорился с "Вектором" и [его гендиректором] Ринатом Максютовым, что их наработки по созданию вакцины могут быть проанализированы и обработаны <. . .> с применением супервычислений супервычислителя, самого мощного в Московском университете. Мы создаем рабочую группу, со среды начнем совместную работу по поиску вакцины [от коронавируса]. Конечно, с использованием наших математических усилий, супервычислителя, искусственного интеллекта", - сказал Садовничий, открывая видеоконференцию "Журналистика, социальные медиа и пандемия: глобальные вызовы сегодняшнего дня".

Для исследований будет использоваться супервычислитель и искусственный интеллект, заявил Садовничий.

"Дело в том, что я договорился с "Вектором" и с Ринатом Амировичем Максютовым о том, что их наработки по созданию вакцин могут быть проанализированы и обработаны, может быть и ускорены с помощью применения супервычислителя самого мощного в Московском университете. <…> Известно, что любое лекарство - это непростая проблема, оно создается, конечно, с помощью миллионов, а может и миллиарда различных вариантов компонентов, а для этого нужны супервычислители и искусственный интеллект", - сказал Садовничий.

"Со среды мы начнем совместную работу по поиску вакцин против этой болезни. Ну и конечно, с использованием наших математических усилий, супервычислителя, искусственного интеллекта", - подчеркнул Садовничий.

В ноябре 2019 года суперкомпьютер МГУ "Ломоносов-2", по данным прошедшей в Денвере (США) международной конференции по высокопроизводительным вычислениям, вошел в топ-500 мощнейших компьютеров мира. В этот список вошли еще два российских супервычислителя - Christofari в SberCloud, а также суперкомпьютер в Росгидромете. В целом, согласно данному рейтингу, Россия входит в топ-15 стран по суммарной вычислительной мощности.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичПандемия коронавируса нового типа
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