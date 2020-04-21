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Пандемия коронавируса нового типа

Трое пациентов с коронавирусом выписаны после переливания плазмы в Москве

Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. После переливания плазмы, содержащей антитела на новую коронавирусную инфекцию, в столице выписаны из больниц трое пациентов. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней", - сказала Ракова.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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