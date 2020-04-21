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ТАСС вошел в список системообразующих организаций

Всего в перечень попали 79 организаций в сфере информации и связи
Здание информационного агентства ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание информационного агентства ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Об этом говорится в сообщении на сайте Минкомсвязи РФ.

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В перечень, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, попали 79 организаций, относящихся к основным подотраслям информации и связи. Это, в частности, разработчики программного обеспечения, телекоммуникационные компании, включая операторов "большой четверки", информационные агентства. Также в список вошли книжные издательства, газеты, радиостанции, книжные издательства, книжные магазины и рекламные агентства.

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