ТАСС вошел в список системообразующих организаций

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Об этом говорится в сообщении на сайте Минкомсвязи РФ.