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Пандемия коронавируса нового типа

Эрдоган назвал кризис из-за коронавируса сильнейшим после Второй мировой войны

Президент Турции отметил, что эпидемия начинает стабилизироваться

АНКАРА, 21 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса превратилась в самый серьезный кризис после Второй мировой войны по своим экономическим последствиям.

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Такое мнение выразил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган.

"Турция, как и весь остальной мир, ведет напряженную борьбу с пандемией коронавируса. Мы видим, что эпидемия начинает стабилизироваться. Эта эпидемия стала самым серьезным кризисом после Второй мировой войны по экономическим последствиям", - приводит утверждения турецкого лидера Anadolu.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия коронавируса нового типа
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