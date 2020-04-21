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Медиахолдинг WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max 27 мая

На видеосервисе будет доступна фильмотека HBO и киностудии Warner Bros

ТАСС, 21 апреля. Платформа потокового видео HBO Max будет запущена 27 мая. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе медиахолдинга WarnerMedia, в который входит телекомпания HBO.

"Даже в условиях беспрецедентной пандемии звездная команда HBO Max представит платформу и солидный список программ, которые отличаются разнообразностью, высоким качеством и неповторимостью", - отмечается в тексте.

На видеосервисе будут доступны эксклюзивные проекты, в числе которых сериал Love Life с Анной Кендрик в главной роли, а также документальная картина On the Record про устройство американской музыкальной индустрии. Кроме того, подписчики получат доступ к фильмотеке HBO и киностудии Warner Bros., в которой более 2 тыс. художественных фильмов, включая "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018), "Джокер" (Joker, 2019) и "Аквамен" (Aquaman, 2018), а также ряд сериалов, в том числе "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007) и "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019).

Как отметили в медиахолдинге, летом и осенью на платформе выйдут новые эпизоды сериала "Роковой патруль" (Doom Patrol, 2019) и специальный эпизод сериала "Друзья" (Friends, 1994-2004). Стоимость подписки на сервис составит $15 в месяц.

HBO Max станет еще одним крупным игроком в сегменте потокового видео в мире. Сейчас в лидерах находится стриминговый сервис Netflix, на который подписано более 158 млн человек. Еще 28 млн человек пользуются Hulu. В ноябре компания Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+.

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