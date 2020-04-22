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У Курильского заповедника появилась подробная цифровая карта местности

На ней обозначена информация о стоянках для туристов, горных вершинах, перевалах, мысах и бухтах
Описание
© Сергей Красноухов/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Компания "Дата Ист" - корпоративный партнер Русского географического сообщества (РГО) - разработала цифровую карту местности с подробным описанием всех объектов для государственного природного Курильского заповедника, расположенного на южных Курильских островах (Сахалинская область). Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

"Создана цифровая карта Курильского заповедника, расположенного в Сахалинской области. Карта позволяет сориентироваться на местности, найти информацию о стоянках для туристов, горных вершинах, перевалах, мысах и бухтах", - говорится в сообщении.

Цифровая карта заповедника позволит познакомиться с природными достопримечательностями, найти описание всех заливов, мысов, бухт, перевалов, скал, горных вершин и других природных объектов, расположенных на охраняемой территории. Кроме того, на карту нанесены все объекты инфраструктуры: стоянки для туристов, порты, магазины, аптеки, больницы, почтовые отделения. Также указаны границы и правила посещения заповедника. На карте можно посмотреть горизонтали рельефа с отметками высоты, что очень важно для туристов. Есть возможность вносить путевые заметки и привязывать фотографии к точке на карте, а также записывать треки и делиться с друзьями. Карту можно использовать в офлайн-режиме без подключения к интернету.

"Создание цифровой карты - это важное и большое событие для заповедника и для Сахалинской области. Многие люди смогут познакомиться с нашей территорией, находясь далеко за пределами региона. Возможно, у кого-то появится желание посетить Курилы. Сейчас в России не у многих заповедников есть такие карты. Да и для самих туристов в первую очередь удобно видеть такую карту перед глазами. Можно найти любую аптеку при необходимости или заправку, или природную достопримечательность, оставлять собственные записи и фотографии. А в нынешних условиях пандемии коронавируса такая карта несет двойную пользу. Теперь люди в домашних условиях могут знакомиться с заповедником", - прокомментировали ТАСС в администрации заповедника.

Курильский заповедник создан в 1984 году для охраны вулканических ландшафтов южных Курил, флоры и фауны района, морских и прибрежных экосистем. В его состав входят три участка, расположенные на острове Кунашир и прилегающих к нему островах Малой Курильской гряды общей площадью 65,4 тыс. га. Туристов привлекает живописная природа заповедника, озера и действующие вулканы. В заповеднике есть растения, которые не встречаются в других регионах России, они занесены в Красную книгу РФ. Уникальность животного мира заповедника связана с тем, что здесь проходит северная граница распространения многих видов, встречающихся в Японии, Корее и Китае. Разнообразен и мир птиц, так как Курильские острова лежат на пути пролета птиц, совершающих сезонные миграции в Арктику.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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