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Пандемия коронавируса нового типа

Первый пациент с коронавирусом умер в Ярославской области

Речь идет о мужчине 1951 года рождения

ТАСС, 22 апреля. Первый пациент с коронавирусной инфекцией умер в Ярославской области, он поступил с диагнозом "внебольничная пневмония" в крайне тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

"В регионе произошла первая смерть от коронавирусной инфекции. Скончался мужчина 1951 года рождения. Он поступил в Госпиталь ветеранов войн на скорой помощи с диагнозом "внебольничная пневмония" в крайне тяжелом состоянии. Врачи приложили максимальные усилия для спасения его жизни. Но лечение осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

 

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
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