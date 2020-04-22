Первый пациент с коронавирусом умер в Ярославской области

ТАСС, 22 апреля. Первый пациент с коронавирусной инфекцией умер в Ярославской области, он поступил с диагнозом "внебольничная пневмония" в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

"В регионе произошла первая смерть от коронавирусной инфекции. Скончался мужчина 1951 года рождения. Он поступил в Госпиталь ветеранов войн на скорой помощи с диагнозом "внебольничная пневмония" в крайне тяжелом состоянии. Врачи приложили максимальные усилия для спасения его жизни. Но лечение осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями", - написал он в своем аккаунте в Instagram.