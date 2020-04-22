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Пандемия коронавируса нового типа

Семья Стивена Хокинга пожертвовала его аппарат ИВЛ больнице в Кембридже

Дочь астрофизика Люси Хокинг уточнила, что аппарат передадут больнице Royal Papworth

ТАСС, 22 апреля. Семья астрофизика Стивена Хокинга передала кембриджской больнице Royal Papworth аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которым ученый пользовался при жизни. Об этом в среду сообщила газета Cambridge Independent.

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"Больница Royal Papworth была особенно важна для моего отца, который находился на ИВЛ и которому она помогала пережить порой трудные времена. Мы поняли, что она [больница] будет на переднем краю борьбы с эпидемией COVID-19, поэтому связались с некоторыми из наших старых друзей, спросив, можем ли мы помочь. После смерти нашего отца мы вернули все медицинское оборудование, которым он пользовался и которое принадлежало Национальной службе здравоохранения (NHS), но были некоторые вещи, которые он купил для себя. Сейчас мы передаем их NHS в надежде, что они помогут в борьбе с коронавирусом", - сказала дочь астрофизика Люси Хокинг.

Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. В 1963 году, когда ученому был 21 год, врачи диагностировали у него амиотрофический склероз. Тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков современности.

Много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, ученый является автором теории испарения черных дыр за счет радиации. Это явление получило название "излучение Хокинга".

Хокинг - автор множества научно-популярных книг. Среди них "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и другие.

Теги
ВеликобританияХокинг, СтивенПандемия коронавируса нового типа
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