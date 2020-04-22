Семья Стивена Хокинга пожертвовала его аппарат ИВЛ больнице в Кембридже

"Больница Royal Papworth была особенно важна для моего отца, который находился на ИВЛ и которому она помогала пережить порой трудные времена. Мы поняли, что она [больница] будет на переднем краю борьбы с эпидемией COVID-19, поэтому связались с некоторыми из наших старых друзей, спросив, можем ли мы помочь. После смерти нашего отца мы вернули все медицинское оборудование, которым он пользовался и которое принадлежало Национальной службе здравоохранения (NHS), но были некоторые вещи, которые он купил для себя. Сейчас мы передаем их NHS в надежде, что они помогут в борьбе с коронавирусом", - сказала дочь астрофизика Люси Хокинг.

Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. В 1963 году, когда ученому был 21 год, врачи диагностировали у него амиотрофический склероз. Тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков современности.

Много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, ученый является автором теории испарения черных дыр за счет радиации. Это явление получило название "излучение Хокинга".

Хокинг - автор множества научно-популярных книг. Среди них "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и другие.