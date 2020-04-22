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75-летие Победы

Германия передаст России оцифрованные архивы о советских военнопленных до 9 мая

В посольстве Германии сообщили, что время и место проведения мероприятия уточняются

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Церемония передачи Германией первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, состоится до 9 мая в Москве. Об этом сообщили в среду ТАСС в посольстве ФРГ в России.

"Мы находимся в активном контакте с российской стороной, в том числе с коллегами из МИД РФ, относительно передачи первой партии оцифрованных архивных данных о советских военнопленных, - указали в диппредставительстве. - Планируется, что церемония передачи состоится в Москве до 9 мая".

Время и место проведения мероприятия уточняются, добавили в посольстве.

Германия раскрывает для российских специалистов информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времен Второй мировой войны, хранящуюся в федеральном архиве в городе Кобленц. Там находятся данные о судьбах более 500 тыс. советских граждан.

Ранее посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что в архиве собрано очень много материалов, которые будут передаваться частями. Раскрытие архивов, по его словам, является важным шагом в процессе примирения между Москвой и Берлином, который длится уже 75 лет. Дипломат выразил надежду на то, что совместная работа позволит выработать у двух народов схожую оценку истории Второй мировой войны.

Теги
ГерманияРоссия75-летие Победы
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