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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин: борьба с COVID-19 не должна приводить к ситуации "одно лечим, а другое калечим"

Глава правительства попросил "не создавать ситуации, когда людям будут отказывать в медицинском обслуживании"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Концентрация усилий на борьбе с коронавирусом не должна приводить к тому, что людям с другими заболеваниями будут отказывать в медицинской помощи. Это подчеркнул в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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"Прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, а другое калечим". Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения", - обратился премьер к участникам заседания.

Глава правительства попросил обратить на данную тему особое внимание и "не создавать ситуации, когда людям будут отказывать в медицинском обслуживании", подчеркнув, что от этого зависят жизнь и здоровье тысяч людей.

Говоря же о подготовке к борьбе с коронавирусом в регионах, Мишустин подчеркнул, что работа на местах должна делаться не для формальных отчетов по показателям, а "чтобы люди были уверены, что в случае необходимости будут всем обеспечены: вовремя приедет скорая, больница будет готова принять пациента и своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь, средства индивидуальной защиты будут доступны, а оборудование будет поставлено в срок".

 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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