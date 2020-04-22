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Пандемия коронавируса нового типа

Проценко: в Москве пока госпитализируют больше пациентов с COVID-19, чем выписывают

По данным оперативного штаба, 22 апреля в Москве зафиксировали 2 548 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московские больницы фиксируют нарастающую динамику по госпитализации пациентов с коронавирусом. Пока в стационар их поступает больше, чем выписывается после выздоровления, сообщил в среду на своей странице в Facebook главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Все прошедшие дни и недели в Москве открывали новые стационары, и я для себя решил, что этим удастся снизить большую нагрузку с работающих стационаров. И, действительно, на прошлой неделе был небольшой спад. Сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет! Снова отрицательная динамика - поступает пациентов больше, чем выписываем. Это отлично видно по сводкам, которые ежедневно делаю я и мои коллеги - главные врачи других больниц", - написал Проценко.

22 апреля оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом сообщил, что в Москве зафиксированы новые 2 548 случаев заражения коронавирусом, всего в столице 31 981 зараженный.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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