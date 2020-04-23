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Пандемия коронавируса нового типа

В Google сообщили, что хакеры активно пользуются пандемией для кибератак

В частности, пользователям могут приходить письма с имитацией сбора пожертвований или фальшивые сообщения якобы от работодателя

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Специалисты американской корпорации Google полагают, что распространением нового коронавируса активно пользуются хакеры, в том числе те, которых тайно поддерживают власти разных стран. Такая оценка приводится в сообщении, опубликованном в среду в блоге компании.

"Хакеры часто рассматривают кризис как возможность, COVID-19 не является исключением", - констатировали в Google. В компании отметили, что киберпреступники пытаются воспользоваться обеспокоенностью людей из-за пандемии для осуществления фишинговых атак и различных видов мошенничества. "Наши системы в сфере безопасности зафиксировали различные примеры этого - от имитации сбора пожертвований для благотворительных и неправительственных организаций, до отправки работающим из дома сотрудникам фальшивых сообщений, будто бы от работодателя, и до поддельных сайтов, похожих на официальные страницы властей или управлений здравоохранения", - констатировали в компании.

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В сообщении отмечается, что ранее в этом месяце в компании фиксировали отправку каждый день через ее почтовый сервис Gmail примерно 18 млн касающихся коронавируса электронных писем с вредоносным программным обеспечением и фишинговых посланий, а также 240 млн сообщений с навязчивой рекламой. В Google сообщили, что "выявили более десятка пользующихся поддержкой властей групп, которые осуществляют атаки и пользуются касающимися COVID-19 темами в качестве приманки". О каких именно странах идет речь, в заявлении не уточняют.

Компания опубликовала карту, на которой отмечены страны, жители которых подвергались таким атакам. Россия входит в их число. Специалисты Google отмечают, что в одном случае указанные хакеры пытались похитить данные у госслужащих США. В компании не располагают сведениями о том, чтобы киберпреступникам это удалось.

В заявлении заострили внимание на том, что хакеры нередко пытаются выдать себя за сотрудников организаций, работающих в сфере здравоохранения, и убедить пользователей скачать вредоносные программы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.

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