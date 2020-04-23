В Петербурге сотрудники Российского этнографического музея прочтут письма военных лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге станут участниками тематической программы, посвященной 75-летию Победы, и прочтут письма и документы своих предшественников времен Великой Отечественной войны. Специальную версию проекта к юбилейной дате музей представит на виртуальной площадке Международного фестиваля "Интермузей - 2020" в конце мая, сообщила в четверг ТАСС куратор проекта Виктория Первак.

"Общее название проекта "С этим временем нам не расстаться: Российский этнографический музей  хроника военных лет", его специальная версия будет показана на площадке "Интермузея". Внутри проекта несколько тематических разделов: у нас [появится] такой раздел, который называется "Спасшие музей". Мы очень хотели рассказать про сотрудников музея военных лет, причем рассказать их словами: мы цитируем письма, документы, служебные записки, воспоминания, и читают их те музейщики, которые работают сейчас", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, все документы, которые будут зачитывать, имеют конкретного автора, и "происходит такая интересная перекличка между людьми тех лет и сегодняшними сотрудниками". Музейщики постарались подобрать чтецов таким образом, "чтобы, к примеру, сегодняшняя сотрудница отдела Кавказа читала бы воспоминания сотрудницы этого же отдела военных лет". Специальный раздел сайта музея, посвященный военному периоду, планируют запустить в первых числах мая, а выставку в традиционном формате предполагают открыть в музее в конце сентября, отметила куратор.

В блокадном Ленинграде и в эвакуации

Онлайн-проект познакомит посетителей с этапами военной истории музея: событиями первых дней войны, эвакуацией, спасением музея в блокадном Ленинграде, работой филиала в Новосибирске, последующим восстановлением и первыми послевоенными выставками.

"Поражает во всей этой военной истории то, что, когда началась война, почти 23 тыс. экспонатов упаковали в считанные дни. Смогли это сделать не только потому, что люди работали самоотверженно, круглосуточно, но еще и потому, что музей был готов к эвакуации. Например, в нашем музее первые списки экспонатов, которые подлежат эвакуации в случае войны, были составлены в 1933 году. Потом их еще составляли в 1937, в 1939 гг. В число 23 тыс. экспонатов вошли все предметы с драгоценными металлами, коллекция ковров, оружия, предметы быта, одежды", - рассказала Первак.

Коллекции были вывезены в Новосибирск и помещены в здание, построенное для городского театра оперы и балета. "Там образовалась музейная коммуна, в нем разместили коллекции многих музеев - Третьяковской галереи, музея-заповедника "Петергоф", Царского Села, туда же эвакуировались наши коллекции. В Новосибирске с 1943 по 1945 год работал филиал нашего музея. Туда были командированы научные сотрудники музея, которые, помимо того что сохраняли коллекции, читали лекции, проводили экскурсии, даже сделали выставку и осуществляли методическую работу, помогали местным краеведческим музеям", - отметила куратор.

По ее словам, и в настоящее время в архивах музея продолжают находить учетные карточки на экспонаты, составленные в годы войны, а также паспорта и научные описания. "Мы сейчас достоверно можем сказать, что музей работал, сотрудники работали: вытаскивали экспонаты из-под обломков кирпичей (в здание музея в годы войны попало несколько крупных авиабомб - прим. ТАСС), заколачивали разбитые окна, делали научную работу", - добавила Первак.

Истории артефактов

Еще одна подборка сюжетов, которая будет представлена на сайте, посвящена историям артефактов, переживших военные испытания вместе с людьми и продолжающих свою "службу" в музее.

"Например, у нас есть такой манекен из папье-маше: это фигурка ослика, изготовлен он в начале XX века - тогда в музее работала манекенная мастерская, которая делала манекены для экспозиции музея. Мы совсем недавно обнаружили фотографию военных лет, где запечатлен разрушенный экспозиционный зал, и там в уголке испуганно выглядывает ослик, и мы поняли что это тот самый манекен, который у нас сейчас тоже на экспозициях и временных выставках используется. Мы передали его в реставрационную мастерскую, чтобы реставраторы его немножко подновили, и мы как раз хотим его представить на выставке, посвященной 75-летию Победы, вместе с этой военной фотографией", - рассказала куратор проекта.

Среди других объектов, которые смогут увидеть посетители сайта и будущей экспозиции, - сундуки и ящики, изготовленные в конце 30-х годов прошлого столетия.

Российский этнографический музей обладает одним из крупнейших этнографических собраний в мире, оно насчитывает около 700 тыс. единиц хранения. В их числе - подлинные вещи, широко использовавшиеся в повседневном быту, обрядах и праздниках, а также фотоотпечатки и рукописные материалы, этнографические рисунки и графические листы. В общей сложности в коллекциях музея представлены памятники культуры 158 народов и этнических групп России и сопредельных стран.