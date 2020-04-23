{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Петербурге сотрудники Российского этнографического музея прочтут письма военных лет

Мероприятие приурочено ко Дню Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге станут участниками тематической программы, посвященной 75-летию Победы, и прочтут письма и документы своих предшественников времен Великой Отечественной войны. Специальную версию проекта к юбилейной дате музей представит на виртуальной площадке Международного фестиваля "Интермузей - 2020" в конце мая, сообщила в четверг ТАСС куратор проекта Виктория Первак.

"Общее название проекта "С этим временем нам не расстаться: Российский этнографический музей  хроника военных лет", его специальная версия будет показана на площадке "Интермузея". Внутри проекта несколько тематических разделов: у нас [появится] такой раздел, который называется "Спасшие музей". Мы очень хотели рассказать про сотрудников музея военных лет, причем рассказать их словами: мы цитируем письма, документы, служебные записки, воспоминания, и читают их те музейщики, которые работают сейчас", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, все документы, которые будут зачитывать, имеют конкретного автора, и "происходит такая интересная перекличка между людьми тех лет и сегодняшними сотрудниками". Музейщики постарались подобрать чтецов таким образом, "чтобы, к примеру, сегодняшняя сотрудница отдела Кавказа читала бы воспоминания сотрудницы этого же отдела военных лет". Специальный раздел сайта музея, посвященный военному периоду, планируют запустить в первых числах мая, а выставку в традиционном формате предполагают открыть в музее в конце сентября, отметила куратор.

В блокадном Ленинграде и в эвакуации

Онлайн-проект познакомит посетителей с этапами военной истории музея: событиями первых дней войны, эвакуацией, спасением музея в блокадном Ленинграде, работой филиала в Новосибирске, последующим восстановлением и первыми послевоенными выставками.

"Поражает во всей этой военной истории то, что, когда началась война, почти 23 тыс. экспонатов упаковали в считанные дни. Смогли это сделать не только потому, что люди работали самоотверженно, круглосуточно, но еще и потому, что музей был готов к эвакуации. Например, в нашем музее первые списки экспонатов, которые подлежат эвакуации в случае войны, были составлены в 1933 году. Потом их еще составляли в 1937, в 1939 гг. В число 23 тыс. экспонатов вошли все предметы с драгоценными металлами, коллекция ковров, оружия, предметы быта, одежды", - рассказала Первак.

Коллекции были вывезены в Новосибирск и помещены в здание, построенное для городского театра оперы и балета. "Там образовалась музейная коммуна, в нем разместили коллекции многих музеев - Третьяковской галереи, музея-заповедника "Петергоф", Царского Села, туда же эвакуировались наши коллекции. В Новосибирске с 1943 по 1945 год работал филиал нашего музея. Туда были командированы научные сотрудники музея, которые, помимо того что сохраняли коллекции, читали лекции, проводили экскурсии, даже сделали выставку и осуществляли методическую работу, помогали местным краеведческим музеям", - отметила куратор.

По ее словам, и в настоящее время в архивах музея продолжают находить учетные карточки на экспонаты, составленные в годы войны, а также паспорта и научные описания. "Мы сейчас достоверно можем сказать, что музей работал, сотрудники работали: вытаскивали экспонаты из-под обломков кирпичей (в здание музея в годы войны попало несколько крупных авиабомб - прим. ТАСС), заколачивали разбитые окна, делали научную работу", - добавила Первак.

Истории артефактов

Еще одна подборка сюжетов, которая будет представлена на сайте, посвящена историям артефактов, переживших военные испытания вместе с людьми и продолжающих свою "службу" в музее.

"Например, у нас есть такой манекен из папье-маше: это фигурка ослика, изготовлен он в начале XX века - тогда в музее работала манекенная мастерская, которая делала манекены для экспозиции музея. Мы совсем недавно обнаружили фотографию военных лет, где запечатлен разрушенный экспозиционный зал, и там в уголке испуганно выглядывает ослик, и мы поняли что это тот самый манекен, который у нас сейчас тоже на экспозициях и временных выставках используется. Мы передали его в реставрационную мастерскую, чтобы реставраторы его немножко подновили, и мы как раз хотим его представить на выставке, посвященной 75-летию Победы, вместе с этой военной фотографией", - рассказала куратор проекта.

Среди других объектов, которые смогут увидеть посетители сайта и будущей экспозиции, - сундуки и ящики, изготовленные в конце 30-х годов прошлого столетия.

Российский этнографический музей обладает одним из крупнейших этнографических собраний в мире, оно насчитывает около 700 тыс. единиц хранения. В их числе - подлинные вещи, широко использовавшиеся в повседневном быту, обрядах и праздниках, а также фотоотпечатки и рукописные материалы, этнографические рисунки и графические листы. В общей сложности в коллекциях музея представлены памятники культуры 158 народов и этнических групп России и сопредельных стран.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 440 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС