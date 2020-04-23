Мурашко сообщил, что объемы финансирования онкологической помощи удалось сохранить

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Финансирование онкологической помощи в условиях ситуации с коронавирусом в России не пострадало, удалось сохранить его объемы на 2020 год. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XI съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии.

"Несмотря на то, что пришлось дополнительные ресурсы мобилизовать на другие направления, онкологическая помощь осталась в неизменном виде, и мы сохранили объемы финансирования, которые запланированы на этот год на лечение этой категории больных", - сказал он.

Мурашко отметил, что в первую очередь необходимо сохранить имеющиеся наработки для того, чтобы можно было обеспечивать помощь пациентам, получающим химиотерапию и лучевую терапию. Кроме того, по словам министра, потребовалось поменять маршрутизацию пациентов на химиотерапию, поскольку госпитализация в условиях пандемии становится для них угрозой.

При этом очень важно также сохранить безопасность пациентов в стационаре. "Здесь еще один возврат к тем нашим наработкам, которые были, профилактика внутрибольничных инфекций и заносов инфекций в стационары, в том числе в первую очередь онкологических", - добавил он.

Регистр пациентов

Мурашко также сообщил, что разработка специального регистра пациентов с онкологическими заболеваниями, который позволит отслеживать этапы лечения и их маршрутизацию, должна быть завершена в текущем году.

"Мы должны завершить работу над единым регистром онкологических пациентов в этом году. Причем он должен <...> обеспечивать фактически учет каждого пациента и его движение на этапе [лечения]", - сказал министр.