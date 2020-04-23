Полицейские нашли похищенную в Петербурге женщину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскали в Ленинградской области женщину, которую в среду в Санкт-Петербурге насильно усадили в машину и увезли в неизвестном направлении трое неизвестных в медицинских масках. Как сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области, полицейские задержали предполагаемого злоумышленника, он объяснил, что совершил национальный обряд похищения невесты.

Ранее в главке сообщали, что в ведомство обратился брат похищенной, который сообщил, что трое неизвестных насильно усадили его сестру в иномарку на улице Тельмана в Петербурге и увезли. Полицейские выяснили, что злоумышленники скрывали лица медицинскими масками и начали их розыск.

"В городе Тихвине Ленинградской области задержали "героя" этих событий. Им оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Разыскиваемая девушка находилась вместе с ним", - сказал представитель ведомства.

В полиции отметили, что здоровью женщины ничего не угрожает. Задержанный объяснил сотрудникам МВД, что произошедшее является национальным обрядом похищения невесты. Ранее, по данным полиции, этот же гражданин уже увозил девушку от родственников, однако она отказалась от претензий к нему.

При этом в главке отметили, что полицейские жестко реагируют на такие инциденты, так как они подпадают под действие УК РФ. "Сотрудники полиции доставляют участников инцидента в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - добавил собеседник агентства.