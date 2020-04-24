Мэр Вашингтона считает, что пик заболеваемости наступит в столице США в середине мая

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Власти столицы США прогнозируют наступление пика заболеваемости в городе в середине мая, после этого могут быть ослаблены некоторые санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила в четверг мэр Вашингтона Мюриэл Боузер в ходе видеоконференции, организованной газетой The Washington Post .

"К сожалению, мы потеряли 139 человек из-за коронавирусной инфекции, всего зафиксировано более 3 тыс. случаев [заражения]. Еще больше случаев в близлежащих штатах Мэриленд и Вирджиния, - сказала мэр. - Сейчас наша задача - выправить кривую заболеваемости в Вашингтоне. Ситуация могла быть хуже. Я полагаю, что пик по заболеваемости и госпитализациям наступит в середине мая".

"Мы серьезно обеспокоены состоянием наиболее уязвимых слоев населения. Отслеживаем ситуацию в домах престарелых, больницах, центрах для людей с ограниченными возможностями, - обратила внимание она. - Также мы серьезно обеспокоены состоянием афроамериканского населения города, 80% летальных исходов приходится на эту категорию".

В то же время, рассказала мэр, власти рассматривают варианты возможных действий в летний период. "Мы бы хотели, если возможно, [разрешить] персональное обучение для студентов, посмотрим, что можно будет сделать с летними лагерями, как и с местами для отдыха. К середине мая мы уведомим родителей учеников, что можно сделать летом, - отметила она. - Необходимо и открыть бизнес, если число случаев заражения снизится".

Президент США Дональд Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только на вынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Глава Белого дома заявил 16 апреля, что власти приступают к "открытию страны". Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 856 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли более 47 тыс. человек.