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Пандемия коронавируса нового типа
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В Минздраве не знают, может ли беременная с коронавирусом передать его ребенку

При этом в ведомстве отметили, что тяжелое течение COVID-19 и отсутствие эффекта от терапии могут быть показанием для аборта

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Специалисты не знают, может ли беременная женщина, заразившись коронавирусом, передать его ребенку. Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава РФ, опубликованных в пятницу.

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"В настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов", - говорится в документе.

Отмечается, что беременным с коронавирусом противопоказано лечение противомалярийными препаратами, а также рекомбинантным интерфероном бета-1b. "Этиотропное лечение COVID-19 женщин в период беременности и кормления грудью в настоящее время не разработано. Рекомбинантный интерферон бета-1b, противомалярийные препараты противопоказаны к применению во время беременности", - говорится в документе.

Также в рекомендациях указано, что беременные могут получать лечение на дому при легком течении заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога. "Показаниями к госпитализации беременных с COVID-19 во всех случаях являются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания. При легкой форме заболевания беременные могут получать лечение в домашних условиях под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации при условии, что это возможно с логистической точки зрения и что мониторинг состояния женщины может быть обеспечен без ущерба для безопасности ее семьи", - говорится в тексте.

Тяжелое течение заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, и отсутствие эффекта от терапии может стать показанием для прерывания беременности на ранних сроках. "При легком течении COVID-19 до 12 недель гестации (беременности) в связи с недоказанным отрицательным влиянием на плод возможно пролонгирование беременности до доношенного срока. Основным показанием для прерывания беременности в ранние сроки является тяжесть состояния беременной на фоне отсутствия эффекта от проводимой терапии", - говорится в тексте.

Размещение матери и ребенка

Мать и новорожденный ребенок при подозрении на коронавирус у женщины должны быть размещены в отдельных помещениях до получения результатов теста, говорится в методических рекомендациях Минздрава.

"Мать и младенец должны быть временно разделены до получения результатов лабораторного теста (РНК-ПЦР) на коронавирус", - говорится в документе.

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