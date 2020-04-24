Краснов поручил прокурорам ЦФО следить за правами граждан и бизнеса в условиях пандемии

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал от прокуроров Центрального федерального округа (ЦФО) следить за соблюдением прав граждан и бизнеса в условиях угрозы распространения коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, такие задачи он поставил в ходе проведенного в формате видеоконференции оперативного совещания с руководителями прокуратур в ЦФО, где отмечается самое большое число заболевших среди всех федеральных округов.

"Генеральный прокурор РФ акцентировал внимание на основных задачах прокуроров", - сообщили в надзорном ведомстве. В их числе Краснов назвал обеспечение прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, трудовых и иных социальных прав, особенно уязвимых категорий, незамедлительное реагирование на факты завышения цен на социально значимые продукты питания, непродовольственные товары первой необходимости и лекарства, контроль за целевым и эффективным расходованием значительных бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, и защиту законных интересов малого и среднего бизнеса, обеспечение средствами надзора надлежащей реализации мер господдержки предпринимателей, включая выплаты работникам, отсрочку платежей, льготы и иные гарантии.

Кроме того, в числе приоритетов работы прокуратуры он обозначил контроль за соответствием региональной и муниципальной правовой базы федеральному законодательству, прежде всего указу президента от 2 апреля (о нерабочих днях и поручениях глава регионов в условиях коронавируса - прим. ТАСС), пакету принятых Госдумой законов и решениям правительства, а также пресечению распространения недостоверных сведений об инфекции. При этом он подчеркнул, что это "далеко не полный перечень задач, стоящих перед прокурорами, поскольку ситуация ежедневно меняется, необходимо держать ее под контролем".

Генпрокурор особо отметил, что в нынешних непростых условиях необходимо максимально активно взаимодействовать с правоохранительными, контролирующими органами. На совещании, где обсуждались наиболее острые проблемы и стоящие перед прокурорами задачи, выступили с докладами прокуроры Москвы, Московской, Воронежской, Ярославской, Смоленской, Ивановской областей и Московский межрегиональный транспортный прокурор.

Краснов также отметил, что на личном контроле прокуроров должны находиться и необходимые меры по защите здоровья подчиненных им работников прокуратуры. В Генпрокуратуре добавили, что по решению Краснова аналогичные совещаний пройдут с прокурорами регионов других федеральных округов.