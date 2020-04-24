Обвиняемую в мошенничестве россиянку депортируют с Филиппин после снятия претензий властей

БАНГКОК, 24 апреля. /ТАСС/. Гражданка России Юлия Уба, против которой на родине возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", может быть депортирована после снятия претензий к ней со стороны Национального бюро расследований Филиппин. Об этом в пятницу сообщила советник-посланник посольства РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

"В настоящее время Уба находится в изоляторе бюро иммиграции Министерства юстиции Филиппин в Маниле, - сказала она в видеобращении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook. - Вопрос об ее экстрадиции может быть решен после восстановления международного авиасообщения при условии снятия претензий к ней со стороны Национального бюро расследований Республики Филиппины".

Как пояснила дипломат, Уба и ее сообщник, также гражданин РФ, обвиняются "в незаконном присвоении банковской карты с внушительной денежной суммой, принадлежащей гражданину Венгрии".

Вместе с тем Шлычкова уточнила, что Уба была задержана филиппинскими правоохранительными органами 6 февраля "на основании официального запроса Национального центрального бюро Интерпола МВД России о ее депортации".

"Причина запроса - объявление данного лица в международный розыск за совершение преступления по статье "Мошенничество". Никто из сотрудников посольства РФ на Филиппинах при задержании Убы не присутствовал", - подчеркнула Шлычкова. "В соответствии с установленным порядком полномочные сотрудники диппредставительства были приглашены в бюро иммиграции для оформления документов по поводу задержания российской гражданки", - добавила она.

Изъятие паспорта

Советник-посланник также рассказала, что 17 июля 2019 года у Убы на Филиппинах был изъят паспорт во исполнение федерального закона о порядке выезда из РФ и въезда в нее от 15 августа 1996 года. "[Паспорт] официально направлен в главное управление по вопросам миграции МВД России", - сказала она. По словам Шлычковой, один из пунктов упомянутого закона предусматривает временное ограничение на выезд из РФ, если гражданин является подозреваемым, либо привлечен в качестве обвиняемого, до вынесения решения по делу или вступления в силу приговора суда. Дипломат напомнила, что изъятие паспорта в соответствии с законом осуществляется, в том числе дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ.

По словам Шлычковой, при изъятии паспорта Убе предложили "получить свидетельство на возвращение на родину, чтобы предстать перед российским правосудием и урегулировать возникшие у нее проблемы с законом". "Однако от получения свидетельства на возвращение и возвращения на родину она категорически отказалась. Уже на протяжении полугода она не подает заявление на оформление нового паспорта, что, возможно, обусловлено нежеланием проходить проверку по профильным учетам", - предположила дипломат.

Советник-посланник российского посольства добавила, что, несмотря на запрет на посещение задержанных из-за ситуации с коронавирусом, сотрудники консульского отдела по-прежнему передают находящимся в изоляторе россиянам, включая Юлию Убу, медикаменты, предметы первой необходимости и продукты питания.

Власти РФ обратились к Филиппинам в октябре прошлого года с просьбой помочь в поиске россиянки Юлии Убы. В Ульяновской области против нее возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере", она подозревается в хищении свыше 260 тыс. рублей. Суд заочно избрал для Убы заключение под стражу в качестве меры пресечения.

В феврале власти Филиппин приняли решение депортировать 36-летнюю гражданку России. Предполагалось, что она будет отправлена на родину как нелегальный иммигрант, поскольку не имеет необходимых документов.