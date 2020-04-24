{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Обвиняемую в мошенничестве россиянку депортируют с Филиппин после снятия претензий властей

Юлия Уба обвиняется в незаконном присвоении банковской карты гражданина Венгрии

БАНГКОК, 24 апреля. /ТАСС/. Гражданка России Юлия Уба, против которой на родине возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", может быть депортирована после снятия претензий к ней со стороны Национального бюро расследований Филиппин. Об этом в пятницу сообщила советник-посланник посольства РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

"В настоящее время Уба находится в изоляторе бюро иммиграции Министерства юстиции Филиппин в Маниле, - сказала она в видеобращении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook. - Вопрос об ее экстрадиции может быть решен после восстановления международного авиасообщения при условии снятия претензий к ней со стороны Национального бюро расследований Республики Филиппины".

Как пояснила дипломат, Уба и ее сообщник, также гражданин РФ, обвиняются "в незаконном присвоении банковской карты с внушительной денежной суммой, принадлежащей гражданину Венгрии".

Вместе с тем Шлычкова уточнила, что Уба была задержана филиппинскими правоохранительными органами 6 февраля "на основании официального запроса Национального центрального бюро Интерпола МВД России о ее депортации".

"Причина запроса - объявление данного лица в международный розыск за совершение преступления по статье "Мошенничество". Никто из сотрудников посольства РФ на Филиппинах при задержании Убы не присутствовал", - подчеркнула Шлычкова. "В соответствии с установленным порядком полномочные сотрудники диппредставительства были приглашены в бюро иммиграции для оформления документов по поводу задержания российской гражданки", - добавила она.

Изъятие паспорта

Советник-посланник также рассказала, что 17 июля 2019 года у Убы на Филиппинах был изъят паспорт во исполнение федерального закона о порядке выезда из РФ и въезда в нее от 15 августа 1996 года. "[Паспорт] официально направлен в главное управление по вопросам миграции МВД России", - сказала она. По словам Шлычковой, один из пунктов упомянутого закона предусматривает временное ограничение на выезд из РФ, если гражданин является подозреваемым, либо привлечен в качестве обвиняемого, до вынесения решения по делу или вступления в силу приговора суда. Дипломат напомнила, что изъятие паспорта в соответствии с законом осуществляется, в том числе дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ.

По словам Шлычковой, при изъятии паспорта Убе предложили "получить свидетельство на возвращение на родину, чтобы предстать перед российским правосудием и урегулировать возникшие у нее проблемы с законом". "Однако от получения свидетельства на возвращение и возвращения на родину она категорически отказалась. Уже на протяжении полугода она не подает заявление на оформление нового паспорта, что, возможно, обусловлено нежеланием проходить проверку по профильным учетам", - предположила дипломат.

Советник-посланник российского посольства добавила, что, несмотря на запрет на посещение задержанных из-за ситуации с коронавирусом, сотрудники консульского отдела по-прежнему передают находящимся в изоляторе россиянам, включая Юлию Убу, медикаменты, предметы первой необходимости и продукты питания.

Власти РФ обратились к Филиппинам в октябре прошлого года с просьбой помочь в поиске россиянки Юлии Убы. В Ульяновской области против нее возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере", она подозревается в хищении свыше 260 тыс. рублей. Суд заочно избрал для Убы заключение под стражу в качестве меры пресечения.

В феврале власти Филиппин приняли решение депортировать 36-летнюю гражданку России. Предполагалось, что она будет отправлена на родину как нелегальный иммигрант, поскольку не имеет необходимых документов.

Теги
ФилиппиныРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС