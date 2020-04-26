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Гражданина КНР оштрафовали в Хабаровском крае из-за жарки шашлыков на балконе

Местные жители увидели дым, идущий из балкона квартиры на первом этаже

ТАСС, 26 апреля. Гражданин КНР в Хабаровского крае в условиях самоизоляции решил пожарить шашлыки на балконе и был оштрафован на 2 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

В городе Амурске Хабаровского края в субботу жители четырехэтажного дома заметили дым, идущий с балкона квартиры на первом этаже. Прибывшие на место пожарные обнаружили на балконе разожженный мангал.

"Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Амурскому району ГУ МЧС по Хабаровскому краю установили, что проживающий в квартире гражданин КНР вместе с гостями решил пожарить шашлыки, не выходя из дома", - рассказали в МЧС. За нарушение требований пожарной безопасности, запрещающих использование открытого огня на балконе, виновник был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.

С 1 октября 2019 года в Правила противопожарного режима в РФ были внесены изменения, установившие запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Такая мера нацелена на снижение количества пожаров и погибших в них.

Теги
РоссияХабаровский край
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