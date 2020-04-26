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Пандемия коронавируса нового типа
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В Иране отмечено минимальное за 50 дней число смертей пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в стране умерло 60 инфицированных

ТАСС, 26 апреля. Власти Ирана зафиксировали за минувшие сутки 60 смертельных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом. По данным министерства здравоохранения страны, это минимальное число умерших в течение 24 часов за минувшие 50 дней.

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Минздрав Ирана, как передал телеканал Press TV, также информировал, что за прошедший день в стране зарегистрировано 1 153 новых случая инфицирования коронавирусом, а общее число заразившихся превысило 90 тыс.

Общее число умерших с коронавирусом на настоящее время в Иране составляет 5 710.

Власти Ирана с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с коронавирусом. По официальной информации, более двух третей жителей страны вернулись на работу, также отменено ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.

Минздрав Ирана проинформировал о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты, многие государства ограничили сообщение с республикой. Власти Ирана временно выпустили из тюрем 100 тыс. заключенных и ввели запрет на передвижение между городами.

Теги
ИранПандемия коронавируса нового типа
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