Треть работодателей Дальнего Востока испытывают кадровые проблемы из-за пандемии

ТАСС, 27 апреля. Кадровые проблемы из-за ситуации с коронавирусом не затронули 70% дальневосточных компаний, они работают с незначительными изменениями, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

В России из-за пандемии ввели ограничительные меры: дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением зарплат, ограничен список предприятий, которые могут работать в это время, во всех субъектах РФ в том или ином виде введен режим самоизоляции. При этом работают органы власти, системно значимые предприятия. Продолжают трудиться и люди, работа которых может выполняться удаленно.

"По данным мониторинга кадровых рисков, который АРЧК ведет среди своих партнеров-резидентов ТОР, СПВ и приоритетных инвестпроектов, существенные проблемы испытывают 30% опрошенных работодателей. Более 70% компаний продолжают работу с незначительными изменениями", - сообщили в агентстве.

По данным АРЧК, одной из главных сложностей для предприятий стали ограничения на передвижение между регионами и закрытие границ. В частности, за консультациями обращаются компании, которые до пандемии привлекали на работу иностранных граждан.

"Мы помогаем решить этот вопрос активным поиском кадров, в том числе за счет временного привлечения высвободившихся работников тех предприятий, где объем производства сократился. <…> Реагируем онлайн на обращения компаний и предлагаем адресные варианты", - приводит пресс-служба слова главы агентства Сергея Ховрата.

Еще одним решением проблемы с кадрами может стать профобучение. Так, в апреле Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") объявил о наборе желающих получить рабочую профессию и трудоустроиться, предприятие реализует эту программу при поддержке АРЧК. Обучающиеся будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, им предоставят общежитие и будут платить стипендию. Эта мера позволит как поддержать тех, кто временно остался без работы, так и восполнить нехватку кадров на самом предприятии.

Переход на удаленную работу

При этом АРЧК отмечает, что в условиях пандемии на Дальнем Востоке появилась новая тенденция - переход на удаленную работу. По словам Ховрата, до ситуации с коронавирусом такой формат не был распространен в макрорегионе.

"Практика удаленной работы не слишком распространена на Дальнем Востоке в отличие от западных регионов страны. Но именно сейчас работодатели готовы нанимать персонал на этих условиях, вводятся различные гибкие формы занятости. Не исключено, что этот тренд закрепится на дальневосточном рынке труда", - приводят слова главы АРЧК в пресс-службе.

Отмечается, что среди компаний округа уже наметился тренд на увеличение числа сотрудников, которые работают дистанционно. Стало более востребованным умение работать с цифровыми инструментами. "В большей степени это касается специалистов IT-сферы, дизайнеров, PR-специалистов, бухгалтеров, аналитиков. То есть тех, кто в принципе и раньше мог работать не из офиса", - поясняют в агентстве.

Меняется и организация производства: на время пандемии компании стараются привлекать к работе на месте минимальное число сотрудников и вводят дополнительные меры безопасности. В частности, в помещениях устанавливают антисептики, проводят регулярную дезинфекцию, у персонала проверяют температуру. Обязательным требованием для работы на месте становится ношение маски.

Некоторые предприятия ввели и другие меры: например, обязали сотрудников использовать только одноразовую посуду и соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. Отдельные компании заключили договоры на проведение регулярных тестов для своих работников.

При этом в АРЧК отмечают, что введенные на время пандемии меры могут сохраниться и после улучшения ситуации. "Это неизбежно повлечет полезные перемены: полученный опыт на предприятиях планируют использовать для внедрения новых онлайн-сервисов и корпоративной культуры удаленной работы", - считают в агентстве.