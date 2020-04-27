Акция "Счастье с доставкой на дом" помогла найти хозяев для 78 собак и кошек

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Организаторы акции "Счастье с доставкой на дом" по поиску хозяев для кошек и собак из приютов проведут после майских праздников второй онлайн-марафон. По итогам первой волны акции из 156 животных свой дом нашли 78 собак и кошек, рассказала ТАСС в понедельник зоопсихолог, канистерапевт, соорганизатор проекта Ника Могилевская.

"В проекте приняли участие 156 животных. Рассказы о них были размещены с 17 апреля по 24 апреля включительно на странице проекта в социальных сетях. По итогам проекта и онлайн-марафона, который прошел 25 апреля, 72 животных уже уехали к новым хозяевам, еще шесть животных на брони", - рассказала собеседница агентства.

Кроме того, дом нашли еще 13 животных, которые не были заявлены в проекте. "Например, люди обращались за каким-то животным из проекта, оно или уже нашло хозяев, или, как выяснилось, не подходило им по каким-то причинам. И кураторы подбирали другое животное", - пояснила Могилевская.

"Конечно, это потрясающий результат. Все кураторы, а также люди, которые хотели найти животное в проекте, но еще не встретили его, очень просят вторую волну марафона. И мы объявляем, что вторая волна будет. На майских праздниках мы к ней будем готовиться и сразу после майских праздников запустим аналогичные публикации в сетях Instagram и Facebook и проведем марафон", - добавила собеседница агентства.

До майских праздников на страницах проекта будут появляться просветительские статьи и эфиры о том, как помочь животному адаптироваться дома. "Также мы будем передавать привет от пристроенных животных из дома, будем выходить в прямой эфир с их хозяевами. И будем показывать вам животных, которые в рамках первой волны не нашли хозяев, потому что мы все-таки хотим, чтобы результаты были еще лучше", - рассказала Могилевская.

Она добавила, что, к сожалению, в рамках программы были и возвраты. "Пять животных вернули. Один из них - котик - уже уехал домой, к другим хозяевам. Таким образом, четверо животных сейчас в приюте на передержке. В наших эфирах мы расскажем о причинах возвратов и о том, как с этим быть, подробнее раскроем эту тему", - сказала зоопсихолог.

Долгая дорога домой

"На самом деле проект получился с феноменальным успехом, из тех собак, которых знаю лично, есть несколько собак, которые искали дом больше двух лет. Эмма с декабря 2017 года искала дом, обычная собака из муниципального приюта. Ее заметили у нас на проекте, куратор счастлива до слез. Дина, собака со стоянки, была вся в укусах и травмах, также с 2017 года искала дом, много таких неприглядных, казалось бы, собак", - отметила собеседница агентства.

Благодаря освещению в СМИ и в социальных сетях, добавила она, акция привлекла внимание большего круга людей. "У волонтеров читатели примерно ходят по кругу, а в "Счастье с доставкой" такой свежий приток людей, которые ищут себе животных. Главное, что у нас есть животные с особенностями, которым на обычные выставки вход закрыт. Мы слышим пожелания людей, которым также на обычных выставках сразу откажут, дабы не портить статистику", - заключила Могилевская.

В акции принимают участие Союз волонтеров САО, фонд "Буду рядом", Котодом "Мурлыка", приют Бирюлево, Одинцовский частный приют, фонды "Собаки, которые любят", "Лапа дружбы", "Выше нос", "Вторая жизнь", Центр реабилитации "Своя стая" и еще десяток организаций.