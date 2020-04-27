Путин отметил востребованность принимаемых российскими парламентариями законов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с днем парламентаризма членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и депутатов органов законодательной власти субъектов РФ. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"С удовлетворением отмечу, что сегодня Совет Федерации, Государственная дума, органы законодательной власти регионов России играют огромную роль в решении ключевых задач, стоящих перед страной. Депутатами всех уровней принимаются необходимые, востребованные временем законы в области образования и просвещения, экологии и жилищной политики", - говорится в телеграмме.

Президент указал на необходимость объединить усилия всех ветвей власти в связи с пандемией коронавируса "для принятия продуманных, выверенных решений, призванных обеспечить здоровье и благополучие людей, стабилизацию экономики и социальной сферы".

27 апреля в РФ отмечается День российского парламентаризма. Памятная дата была установлена федеральным законом от 27 июня 2012 года. 27 апреля (по старому стилю) 1906 года начала работу первая Государственная дума Российской империи.