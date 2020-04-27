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Путин принял главу МЧС в Ново-Огареве

Они вместе участвуют в видеоконференции по ситуации с паводками и пожарами

НОВО-ОГАРЕВО, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял главу МЧС России Евгения Зиничева у себя в резиденции в Ново-Огареве.

Выступив в понедельник со вступительным словом на совещании по ситуации с паводками и пожарами в режиме видеоконференции, глава государства передал слово для доклада Зиничеву, который, в отличие от других участников мероприятия, находится рядом с Путиным за столом в президентском кабинете.

Глава государства в последние недели проводит рабочие мероприятия в своей подмосковной резиденции в основном в формате видеоконференций. Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин минимизировал очные контакты, но с некоторыми министрами и представителями банковских структур он в этот период проводил и очные встречи. В интервью газете "Аргументы и факты" представитель Кремля добавил, что все, кто встречается с Путиным, предварительно сдают тест на коронавирус. Также тесты сдает и сам президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗиничев, Евгений Николаевич
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