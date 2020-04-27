Вывозной рейс из Армении с гражданами России прибыл в аэропорт Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находятся 119 граждан России, которые застряли в Армении из-за пандемии коронавируса, закрытия странами границ и международного авиасообщения, прибыл из Еревана в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Рейс совершил посадку в 17:47 мск", - сказали в пресс-службе. По данным аэропорта, на его борту находятся около 100 человек.

Как уточняется в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ, где публикуют информацию о рейсах в Россию, борт № AFL1861 отправился из Еревана в 13:45 по местному времени (12:45 мск).