Вывозной рейс из Армении с гражданами России прибыл в аэропорт Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находятся 119 граждан России, которые застряли в Армении из-за пандемии коронавируса, закрытия странами границ и международного авиасообщения, прибыл из Еревана в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы".
"Рейс совершил посадку в 17:47 мск", - сказали в пресс-службе. По данным аэропорта, на его борту находятся около 100 человек.
Как уточняется в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ, где публикуют информацию о рейсах в Россию, борт № AFL1861 отправился из Еревана в 13:45 по местному времени (12:45 мск).
Планируется, что после посадки в Петербурге и высадки части пассажиров самолет направится в Москву.
В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга позже уточнили, что на борту находятся 119 человек. "35 пассажиров выйдут в [Петербурге] - почти все они жители Петербурга и Ленинградской области. Остальные полетят в Москву", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что пассажиров встретят сотрудники Роспотребнадзора, которые выдадут им предписание о необходимости пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию, а врачи проведут осмотр прибывших. Также у всех прибывших будет продезинфицирован багаж, с пассажирами рейса готовы провести беседы психологи МЧС России. Затем их развезут на специальных автобусах в сопровождении сотрудников ГИБДД по домам.