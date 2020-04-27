Турчак заявил, что медиков, лечащих больных с коронавирусом, обеспечат продуктами

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Медицинские работники, оказывающие помощь заразившимся коронавирусом, получат продукты. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак во время онлайн-совещания с регионами, посвященного вопросам обеспечения медиков продуктами в условиях пандемии.

"Партия ["Единая Россия"] и "Магнит" (торговая сеть - прим. ТАСС) будут формировать и доставлять наборы к чаю в больницы и поликлиники, где лечат больных с коронавирусом. В общей сложности ими обеспечат 360 тыс. врачей и медицинских работников по всей стране", - приводятся слова Турчака на сайте партии.

Он отметил, что медикам помогают и со средствами индивидуальной защиты. К примеру, в Псковской области врачам передали 300 тыс. медицинских масок, во Владимирской области депутаты от "Единой России" перечислили свои месячные зарплаты на закупку 1300 противочумных костюмов для врачей.

По словам секретаря генсовета, подобные акции проходят по всей стране, через волонтерские центры партии уже распространено несколько миллионов медицинских масок, несколько тысяч защитных костюмов. "Врачи работают на передовой борьбы с коронавирусом. Резко возросла нагрузка, многие из них работают без выходных, сутками, буквально на износ. И каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью ради спасения других", - отметил Турчак.