В России полицейских обяжут доходчиво излагать мысли и воздержаться от брани

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Полицейские в соответствии с Кодексом этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ должны будут доходчиво и точно излагать свои мысли, а также исключить из речи нецензурную брань.

"Этические нормы и требования предписывают сотруднику при осуществлении служебной деятельности и во внеслужебное время соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона", - говорится в тексте проекта кодекса, размещенном в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, кодексом предусматривается уважать и учитывать национальные обычаи и традиции, религиозные чувства граждан, культурные и другие особенности различных этнических и социальных групп. Также полицейские должны вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, вызывая доверие и уважение у людей к органам внутренних дел и готовность оказывать им содействие.

Полицейским предписано проявлять чуткость и внимание к гражданам, особенно к людям преклонного возраста, женщинам, детям, инвалидам и тем, кто имеет ограниченные возможности здоровья. "При управлении автомобилем или иным транспортным средством быть образцом соблюдения правил дорожного движения и водительской вежливости", - отмечается в проекте кодекса.

Также в соответствии с кодексом сотрудники МВД должны воздержаться от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотиков и психотропных веществ в немедицинских целях, алкогольных напитков накануне и во время выполнения служебных обязанностей. Кроме того, они не должны курить в запрещенных местах. Согласно разработанному документу, полицейские должны уважать старших по замещаемой должности, специальному званию или возрасту, а также хранить и приумножать профессиональные традиции органов внутренних дел и передавать свой служебный опыт молодым сотрудникам.