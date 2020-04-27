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В Италии владельцев Telegram-каналов заподозрили в нарушении авторских прав и пиратстве

По оценке прокуратуры, ущерб от пиратского распространения содержания газет, журналов и книг составляет до €670 тыс. в день

РИМ, 27 апреля. /ТАСС/. Финансовая гвардия Италии наложила арест на 17 Telegram-каналов, которые подозреваются в незаконном проникновении в информационные системы, краже интеллектуальной собственности и нарушении авторских прав. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, действия силового подразделения Минфина основываются на ордере прокуратуры города Бари, которая ведет соответствующее расследование.

Следственные действия ведутся в отношении лиц, которые подозреваются в обеспечении пиратского доступа к газетам, журналам и книгам по каналам Telegram. Данное расследование было начато на основании обращения представителей Итальянской федерации издателей газет, которые сообщили о пиратстве в Управление по гарантиям в области коммуникации (Agcom).

Как уточняет агентство, в ходе следствия планируется установить ответственных за преступные действия, а также определить степень ответственности компаний, включая Telegram.

Ущерб от пиратского распространения содержания газет, журналов и книг оценивается прокуратурой в сумму до €670 тыс. в день и может достигать €250 млн в год. Следователи также констатировали, что число подписчиков указанных каналов превышает полмиллиона человек, а незаконное распространение содержания без соблюдения авторских прав с момента начала пандемии увеличилось на 88%.

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Италия
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