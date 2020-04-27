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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Петербурга объяснили причину вспышки коронавируса в Мариинской больнице

В Комитете по здравоохранению рассказали, что у одной из пациенток слишком поздно выявили заражение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга назвал причиной вспышки коронавируса в Мариинской больнице позднее выявление вируса у пациентки, которая поступила на лечение с другим диагнозом и без симптомов COVID-19. Об этом сообщил ТАСС в понедельник первый и.о. председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

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"Вспышка коронавирусной инфекции произошла в больнице после того, как туда попал пациент, у которого уже после госпитализации анализы выявили коронавирусную инфекцию. К сожалению, предотвратить заносы инфекции в таких случаях крайне затруднительно. После того, как у пациента подтверждается коронавирусная инфекция, он переводится в специализированое учреждение. Контактные лица берутся под наблюдение, им проводится тестирование. Руководством комитета по здравоохранению и больниц предпринимаются все меры, чтобы не допустить вспышек заболевания в ведущих стационарах города", - сказал он.

Он отметил, что Мариинская больница начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией с 27 апреля, до этого она работала на прием больных с экстренной патологией.

О вспышке коронавируса в Мариинской больнице стало известно 26 апреля. По данным комитета здравоохранения, коронавирусная инфекция в учреждении лабораторно подтвердилась у 17 сотрудников.

Пациент с коронавирусом

Как рассказал ТАСС один из реаниматологов Мариинской больницы, одна из переведенных пациенток заразила порядка 50 человек.

"Эта пациентка была госпитализирована в отделение медицинской реабилитации, находилась там в коридоре, где контактировали все - медсестры, буфетчицы, санитарки, врачи. Дальше состояние женщины стало ухудшаться, ее перевели в реанимацию, провели компьютерную томографию, диагноза "коронавирус" у нее на тот момент не было. Даже компьютерная томография в целом была нормальная. Но закончилось это все тем, что, когда она умерла, ей подтвердили диагноз коронавирус", - сообщил врач.

В пресс-службе заверили, что угрозы распространения вируса в больнице нет, перевод всего учреждения на карантин в связи со вспышкой заболевания среди медработников не требуется, поскольку заразившиеся врачи уже изолированы. Инфицированные врачи не находятся в этих корпусах - они находятся под наблюдением на дому или переведены в другие учреждения, пояснили в клинике. Госпитализированы 14 сотрудников больницы.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Власти Петербурга объяснили причины возникновения очагов коронавируса в больницах города
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