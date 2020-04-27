Священники понесут ответственность за нарушение правил по нераспространению коронавируса

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Священнослужители, несоблюдающие указания направленные на ограничение распространения коронавирусной инфекции, будут привлекаться к ответственности, включая предание церковному суду. Об этом говорится в распоряжении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном в понедельник на сайте Московского патриархата.

"В тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях - к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью", - говорится в документе.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей, а также настоятелям приходов и подворий городской части Московской епархии об их личной ответственности за соблюдение во вверенных им монастырях, приходах и подворьях распоряжений и указаний, направленных на ограничение распространения пандемии.

29 марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса и до его особого благословения молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии. Была создана рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений, в задачи которой вошло, в частности, взаимодействие с властями. Ранее Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ разработал правила совершения треб для священников, посещающих на дому или в лечебных учреждениях людей, находящихся в изоляции или заболевших коронавирусом. Они предписывают использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), одноразовых салфеток для причастия и ватных палочек для елеосвящения (помазания тела освященным елеем), и обязательную утилизацию этих предметов после совершения таинств.