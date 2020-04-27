В Карелии перед майскими праздниками откроют магазины садовых и стройтоваров

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 апреля. Строительные магазины и точки, торгующие товарами для сада и огорода, смогут начать работу в Карелии при соблюдении противовирусных мер безопасности. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"Понимаю, что многие готовятся к дачному сезону, поэтому подписал распоряжение, согласно которому на территории республики разрешается работа магазинов, торгующих стройматериалами и садово-огородными товарами, но при соблюдении социальной дистанции и всех противоэпидемиологических мер", - говорится в сообщении.

Послабления будут действовать при соблюдении некоторых условий. Так, в магазин должен быть отдельный вход с улицы, делать покупки в нем можно только в защитной маске. Единовременно в торговом зале могут находиться не более одного посетителя на 50 кв. м, а при скоплении очереди у касс или на улице во время ожидания разрешения войти внутрь дистанция между людьми должна быть не менее 4 м.

"Точно такие же нормы социального дистанцирования определены и для объектов розничной торговли продуктами, товарами первой необходимости, аптек, пунктов связи", - отметил глава Карелии. Он также добавил, что в новой редакции распоряжения увеличено рекомендованное время работы магазинов с 7:00 до полуночи, чтобы избежать скопления людей.

Помимо работы магазинов стройматериалов, на всей территории региона смогут возобновить занятия автошколы: занятия по теории необходимо вести дистанционно, а на уроках вождения может присутствовать только ученик и инструктор, автомобиль должен регулярно дезинфицироваться. Также расширен список районов, где разрешена работа парикмахерских, бань и салонов красоты. К Калевальскому, Муезерскому и Суоярвскому районам прибавятся Пудожский и Беломорский.

"Естественно, требуется соблюдение определенных условий: прием посетителей в салонах допускается только по предварительной записи, площадь магазинов должна быть до 200 кв. м, и сами торговые точки должны иметь отдельный вход с улицы", - говорится в сообщении.