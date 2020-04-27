ВОЗ обеспокоена негативным воздействием пандемии коронавируса на иммунизацию детей

ЖЕНЕВА, 27 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена негативным воздействием пандемии нового коронавируса на программы иммунизации детей на планете. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Ежегодно более 116 млн детей проходят вакцинацию, и это составляет 86% всех детей в мире", - сказал он. "Однако свыше 13 млн детей в мире все еще не охвачены вакцинацией", - отметил глава ВОЗ, добавив: "Мы знаем, что из-за [вызываемого коронавирусом] заболевания COVID-19 это число вырастет".

По словам гендиректора, из-за пандемии "приостановлены кампании вакцинации против полиомиелита в ряде стран". Кроме того, "уменьшены или закрыты службы, отвечающие за иммунизацию".