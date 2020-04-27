В Карачаево-Черкесии в 2020 году отремонтируют квартиры и дома 42 ветеранов

ЧЕРКЕССК, 27 апреля. /ТАСС/. Ремонт 42 квартир и домов ветеранов в Карачаево-Черкесии запланирован в 2020 году, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"В 2020 году будет произведен ремонт жилых помещений 42 ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, в этом году по программе обеспечения жильем ветеранов субсидию на приобретение жилья получит один участник Великой Отечественной войны. Таким образом, в Карачаево-Черкесии жильем обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий", - сказали в пресс-службе.

В 2019 году по программе обеспечения жильем ветеранов субсидию на приобретение жилья получили четыре участника Великой Отечественной войны, из федерального бюджета на эти цели было выделено 5,4 млн рублей, также из регионального бюджета было направлено 400 тыс. рублей на ремонт жилья восьми ветеранов.

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии проживают 115 ветеранов Великой Отечественной войны (из них 87 человек - фронтовики и инвалиды войны), 1677 тружеников тыла, 163 вдовы погибших ветеранов. С 2008 года поддержку региональных властей в виде субсидий на улучшение жилищных условий получили 1252 ветерана и вдовы.