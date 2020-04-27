Татарстан поставил в Крым мини-лабораторию для быстрой диагностики коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Мини-лаборатория для диагностики коронавируса за 30 минут прибыла из Татарстана в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя, сообщил в понедельник на своей странице "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Татарстан по моей просьбе поставил в Крым портативную мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19. Лаборатория предназначена для быстрого выявления коронавируса, время проведения теста - 30 минут. Это действительно уникальное высокотехнологичное оборудование, оно передано в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе", - написал Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил за мини-лабораторию президента Татарстана Рустама Минниханова и всех, кто способствовал ее поставке в кратчайшие сроки.

В Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции; 20 из них завезены из-за границы, 10 - из субъектов РФ, 40 случаев - местные. Под медицинским наблюдением находятся 1 523 человека, из которых на дому - 965 человек, в стационарах - 84, изолированы в обсерваторы - 474 человека. По данным Роспотребнадзора, выздоровели после заражения коронавирусом 29 человек.