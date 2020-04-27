{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Татарстан поставил в Крым мини-лабораторию для быстрой диагностики коронавируса

Оборудование позволяет выполнить тест всего за 30 минут

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Мини-лаборатория для диагностики коронавируса за 30 минут прибыла из Татарстана в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя, сообщил в понедельник на своей странице "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Татарстан по моей просьбе поставил в Крым портативную мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19. Лаборатория предназначена для быстрого выявления коронавируса, время проведения теста - 30 минут. Это действительно уникальное высокотехнологичное оборудование, оно передано в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе", - написал Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил за мини-лабораторию президента Татарстана Рустама Минниханова и всех, кто способствовал ее поставке в кратчайшие сроки.

В Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции; 20 из них завезены из-за границы, 10 - из субъектов РФ, 40 случаев - местные. Под медицинским наблюдением находятся 1 523 человека, из которых на дому - 965 человек, в стационарах - 84, изолированы в обсерваторы - 474 человека. По данным Роспотребнадзора, выздоровели после заражения коронавирусом 29 человек.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичАксенов, Сергей ВалерьевичТатарстанКрым
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Петербурга объяснили причины возникновения очагов коронавируса в больницах города
По данным управления Роспотребнадзора по городу, это произошло после приема в медучреждениях пациентов без симптомов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС