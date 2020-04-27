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Пандемия коронавируса нового типа

В Италии разрешат встречаться женихам и невестам

Республика ослабляет карантинные меры с 4 мая

РИМ, 27 апреля. /ТАСС/. Женихи и невесты и пары, не живущие вместе, смогут встречаться после вступления в силу послаблений карантина в Италии с 4 мая. Такое разъяснение распространил в понедельник правительственный дворец Киджи, прокомментировав положение нового декрета, касающееся разрешения на "воссоединение родственников".

"Под термином "родственники" понимаются близкие, супруги, сожители, женихи и невесты и постоянные партнеры", - указали в пресс-службе премьер-министра, передает агентство ANSA. В правительственном дворце указали, что как и после первого декрета, в котором вводился карантин, в ближайшее время будет распространена памятка с ответами на самые распространенные вопросы о том, что можно и нельзя после ослабления ограничительных мер.

Декрет премьера

Соответствующий декрет подписал в воскресенье вечером премьер-министр Джузеппе Конте.

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Срок, на который распространяется действие документа, - с 4 по 17 мая. В тексте мало отличий от предыдущих декретов, в которых устанавливались нормы и правила общенационального карантина.

С 4 мая разрешается возобновить производство на государственных и частных предприятиях, а также работу на строительных площадках, деятельность которых ранее была приостановлена из-за карантина. При этом на предприятиях должны быть обеспечены все нормы безопасности для трудящихся.

Речь идет о возвращении к трудовой деятельности более 2,7 млн человек. Отменяется ограничение на прогулки на расстоянии не далее 200 м от места жительства. Откроются парки и сады, где можно заниматься спортом. По-прежнему запрещены любые собрания, в том числе на открытом воздухе. Передвижение возможно только внутри муниципалитета или области, но только по весомой причине. Пока не разрешено ездить на дачи.

При этом остаются вопросы о возможности посещать престарелых родственников, а также встречах внуков с бабушками и дедушками.

Одновременно в отдельных областях выпущены дополнительные распоряжения региональных властей, которые допускают большие послабления. Так, губернатор области Венето Лука Дзайя объявил в понедельник, что уже начиная со вторника жители области могут отправиться на дачи (так называемые вторые дома), а также выходить на лодках для осуществления их ремонта и техосмотра.

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ИталияПандемия коронавируса нового типа
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