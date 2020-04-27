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Россия примет участие в крупнейшем мировом турнире по "этичному хакингу" в Лас-Вегасе

Ранее российская команда стала победителем международного турнира CTFZone, через который идет отбор на CTF-турнир в Лас-Вегасе

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российская команда стала победителем международного турнира по этичному хакингу CTFZone - одного из шести квалификационных соревнований, через которые идет отбор на крупнейший в мире CTF-турнир в Лас-Вегасе - DEF CON CTF. Об этом сообщила в понедельник компания Bi.Zone ("дочка" Сбербанка), являющаяся организатором CTFZone.

"25-26 апреля прошел финал международных соревнований по этичному хакингу CTFZone 2020. В результате 24-часовой борьбы призовой фонд в $18 тыс. разделили команды из России и Китая, которые заняли первые три места. Российская команда, которая заняла первое место, также получила право принять участие в финале DEF CON CTF", - рассказали организаторы.

На CTF-турнирах (Capture The Flag) команды решают практические задачи в области кибербезопасности с целью похитить у соперников уникальную последовательность символов - "флаг". Крупнейший международный CTF-турнир - DEF CON CTF в Лас-Вегасе, он имеет 30-летнюю историю, поясняют в Bi.Zone. "Команда, которая побеждает в финале CTFZone, автоматически получает место в финале DEF CON CTF. Сейчас в мире всего шесть турниров по кибербезопасности, через которые можно попасть в финал DEF CON, и CTFZone - один из них", - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года организаторы CTFZone провели отборочный тур среди более чем 1 тыс. команд из 84 стран. В финал прошли 10 команд из России, Китая, Италии, США, Польши и Японии, шесть из них входят в десятку лучших команд мира согласно международному рейтингу CTFtime, подчеркнули в компании.

Финал CTFZone проходил онлайн в формате Attack/Defense: каждая команда получила выделенный сервер или небольшую сеть, во время игры команды набирали очки за корректную работу сервисов своего сервера и за похищенные "флаги" с серверов соперников. Как подчеркивают организаторы, участником требовалось применять знания во многих областях - от безопасности веб-приложений до прикладной криптографии и обратной разработки.

"Для нас CTFZone - это всегда вызов, мы стараемся очень ответственно подойти к организации соревнований, обеспечить бесперебойную работу нашей инфраструктуры. В этом году помимо классических сервисов мы придумали задание на безопасность мобильных платформ, а также сервис с визуализацией. Команды в реальном времени могли увидеть, как написанные ими алгоритмы атакуют друг друга и какой из них оказывается эффективнее. Подобные сервисы уникальны для классического CTF-соревнования, и многие участники отметили, что это сделало состязание особенно интересным", - цитируют в Bi.Zone директора блока экспертных сервисов компании Евгения Волошина.

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