В Вологодской области готовы увеличить число мест для зараженных коронавирусом до 1310

"При любом развитии ситуации развертывание 1310 коек оптимально к 15 мая. Затем будем прорабатывать подготовку третьей очереди коечного фонда и обеспечения кислородом и аппаратами ИВЛ", - говорится в сообщении.

ВОЛОГДА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области в случае роста коэффициента распространения коронавируса готовы к 15 мая увеличить количество мест для пациентов с 580 до 1310, в понедельник сообщает пресс-служба правительства области.

По данным пресс-службы, новые мощности будут раздернуты на базах Череповецкого монопрофильного госпиталя, Череповецкого городского роддома, Вологодской городской больницы № 2, а также не базе одного из вологодских роддомов.

В настоящее время в Вологодской области создано 580 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, у 470 из них обеспечена возможность подключения к кислороду, что больше рекомендованных Минздравом 70%. Также в области имеются 111 аппаратов искусственной вентиляции легких. Они расположены в монопрофильных стационарах в Вологде и в Череповце.

По словам председателя правительства области Антона Кольцова, на сегодняшний день в области, как и в стране, существует проблема нехватки аппаратов ИВЛ, однако над ее решением ведется активная работа.

"У нас заключен контракт на 30 ИВЛ по линии Минпромторга, и мы ожидаем поставку первой партии - 15 аппаратов ИВЛ - до 7 мая. Вторую половину - до 15 мая. Заключено соглашение на поставку еще 38 ИВЛ в течение мая. И дальше будем работать над потребностью", - сообщил Кольцов.

На 27 апреля в Вологодской области заразились 155 человек, 33 выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87147 случаев заражения, выздоровели 7346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.