Guardian: врачи полевого госпиталя в Италии высокого оценили помощь медиков из России

Врач-анестезиолог Валоти высоко оценивает качество оборудования, поставленного Россией. "Все оборудование здесь состоит из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поставленных российскими военными. Это аппараты, которых нет на Западе. Мы оценили их и использовали их, они самого высокого качества. Они чрезвычайно полезны в интенсивной терапии", - сказал врач.

"Мы переживали по поводу проблем из-за языкового барьера и культурных вопросов. Но я должен сказать, что они (российские медики - прим. ТАСС) доказали свою эффективность. Они отлично подстроились под наш подход как с терапевтической точки зрения, так и с точки зрения клинического ведения пациентов", - приводит издание слова начальника полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Валоти.

ЛОНДОН, 27 апреля. /ТАСС/. Врачи полевого госпиталя в Бергамо (Италия) высокого оценивают действия российских военных медиков, направленных в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, качество поставленной техники и мастерство переводчиков. Об этом написала в понедельник британская газета The Guardian опубликовавшая репортаж из больницы.

The Guardian также приводит мнение президента союза врачей Бергамио Гуидо Маринони, который сравнивает помощь со стороны России и ряда других стран и со стороны Евросоюза, членом которого является Италия. "Российские военные медики работают в [полевом] госпитале. Также приехали албанские, кубинские, китайские врачи. А вот немецкие, французские и американские не приехали. Это может заставить задуматься. И ведь не то, чтобы в Китае или России не было коронавируса", - сказал Маринони.

Издание в этой связи напоминает, что Германия транспортировала 44 пациента в критическом состоянии из Бергамо в больницы Северного Рейна - Вестфалии и Саксонии, а также поставила аппараты ИВЛ, а восемь других стран Европы - средства индивидуальной защиты. Правда, как отмечает газета, схема перевозки пациентов заработала лишь после того, как Россия начала оказывать помощь Италии.

Теплые слова о российских врачах сказали и пациенты. "Вначале это было немного странно. Я подумал, что [с российскими медиками] будет сложно общаться, но переводчики хорошие. Они быстро включились в дело, когда моя температура поднялась до 40 градусов", - заявил The Guardian 27-летний техник Мауро Полени.

Вне политических споров

Издание напомнило историю со статьей в итальянской газете La Stampa, в которой утверждалось о российских вирусологах как специалистах биологических войн и бесполезности доставленного в Италию оборудования. В Минобороны РФ в ответ на это заметили, что подобные публикации составлены по старым антисоветским пропагандистским учебникам.

The Guardian в этой связи приводит мнение старшего группы военных медицинских специалистов подполковника Александра Юманова, который сказал, что российские медики прибыли в Италию, чтобы помочь людям.

"Мы не хотим вмешиваться в эти политические споры, мы врачи, которые делают свою работу. В России есть традиция, что если кто-то просит нас о помощи, мы должны оказать ее", - сказал Юманов.

"Мы прибыли в полном оснащении, наши медицинские и сестринские команды были готовы работать с первого дня, когда у нас было восемь наших аппаратов ИВЛ. Мы привезли еще 45 аппаратов ИВЛ в качестве подарка Италии, а также защитные костюмы, маски, средства индивидуальной защиты и наборы для тестирования", - добавил российский медик.

Как Россия оказывала помощь

22-25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии районов на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях. В Италии, по последним данным, зарегистрировано почти 198 тыс. случаев заражения, почти 65 тыс. человек вылечились. Число умерших превысило 26,6 тысяч.