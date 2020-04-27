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Пандемия коронавируса нового типа

Турция отправит 28 апреля медпомощь США для борьбы с коронавирусом

Ранее республика поставляла гуманитарную помощь в Великобританию, Италию, Испанию и на Балканы

АНКАРА, 27 апреля. /ТАСС/. Турция направит Соединенным Штатам медицинские принадлежности для борьбы с коронавирусом 28 апреля. Об этом сообщил в понедельник президент республики Тайип Эрдоган.

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"Турция направляет в США медицинскую помощь с масками N95, защитными щитками, защитной одеждой и дезинфицирующими средствами. Военно-транспортные самолеты вылетят завтра", - отметил он.

Ранее Турция поставляла гуманитарную помощь в Великобританию, Италию, Испанию и ряд балканских стран.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему моменту в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тысяч умерли.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия коронавируса нового типа
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