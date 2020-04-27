История создания и катастрофа теплохода "Армения"

Последний рейс "Армении" стал частью мероприятий по эвакуации из Севастополя жителей и раненых в условиях очевидной угрозы потери города и главной базы советского Черноморского флота (ЧФ). Бои шли на подступах к Севастополю, к городу только что вышли потрепанные части Приморской армии РККА. Тогда еще никто не знал, что это было началом 250-дневной обороны города. По свидетельству участника обороны Севастополя, полковника медслужбы А. И. Власова, 5 ноября 1941 года был получен приказ на свертывание госпиталей (в том числе крупнейшего на флоте Севастопольского военно-морского госпиталя) и лазаретов и погрузку их на "Армению".

Двухтрубный теплоход "Армения" был построен в конце 1920-х годов в Ленинграде на Балтийском заводе (ныне "Балтийский завод - судостроение" в составе "Объединенной судостроительной корпорации", Санкт-Петербург) и стал одним из шести лучших пассажирских судов Черного моря, прозванных тогда "рысаками" за высокую скорость и получивших имена в честь советских республик: "Абхазия", "Аджария", "Украина", "Армения", "Крым" и "Грузия". Вплоть до 1941 года они обслуживали линии между портами Одессы, Крыма и Кавказа. С началом Великой Отечественной войны "Армения" была переоборудована в госпитальное судно. Рестораны стали операционными и перевязочными, в каютах устанавливались дополнительные койки. Капитаном "Армении" стал Владимир Плаушевский. Руководителем медперсонала назначили главврача железнодорожной больницы Одессы Петра Дмитриевского. На теплоход были нанесены хорошо различимые с воздуха красные кресты, а на мачте поднят флаг Международного Красного Креста.

Погрузка шла около суток, бухту Севастополя "Армения" покинула в 17:00 6 ноября 1941 года в сопровождении двух сторожевых катеров Черноморского флота (СКА №051 и №0122). В тот момент у нагруженного медицинским персоналом и ранеными судна были хорошие шансы в темное время суток покинуть Крым и дойти до Туапсе. Однако вскоре последовали два приказа, сыгравшие роковую роль в судьбе "Армении". Первым приказом теплоходу предписывалось зайти в бухту Балаклавы и забрать работников НКВД, раненых и медперсонал. Сейчас достоверно не известно, что именно было принято на борт в Балаклаве. Существует версия о погрузке на "Армению" картин из музеев, по другой версии - грузились документы и ценности, в т. ч. золото. В Балаклаве "Армения" простояла несколько часов. Однако шансы уйти от побережья Крыма под покровом темноты еще оставались. В этот момент Плаушевский получил еще один приказ: следовать в Ялту, забрать партактив, работников НКВД, раненых и семьи партизан. Несмотря на хаос, погрузка шла достаточно организованно. По свидетельству ялтинского добровольца Е. С. Никулина: "Поперек мола стояли бойцы НКВД с винтовками и пропускали только женщин с детьми".

Ввиду потери документов точные данные о количестве принятых на теплоход людей отсутствуют. Традиционная официальная оценка - 5 500 человек. Однако часто называется большее число - 7 тыс. человек. На момент постройки "Армения" рассчитывалась примерно на 1 тыс. пассажиров, включая сидячие места. В условиях плотной загрузки, даже с учетом лежачих раненых, размещение 5-6 тыс. человек представляется вполне возможным.

Последний рейс

Из Ялты в Туапсе "Армения" вышла уже на рассвете в сопровождении одного сторожевого катера (СКА №0122). Море штормило, шел дождь, что снижало и без того невысокие возможности катера в защите от атак с воздуха. Согласно данным оперативных сводок штаба ЧФ, а также захваченных впоследствии сводок люфтваффе, в 11:25 7 ноября 1941 года "Армения" была атакована одиночным немецким самолетом-торпедоносцем Heinkel He 111 из состава 26-й бомбардировочной эскадры (KG26). В результате прямого попадания, как долгое время считалось, торпеды произошел взрыв, которой привел к быстрой катастрофе судна. "Армения" затонула за четыре минуты. Сопровождавший теплоход сторожевой катер в неспокойном море сумел спасти всего восемь человек. Судно затонуло в точке с координатами 44 градуса 15 минут северной широты, 34 градуса 17 минут восточной долготы. В литературе встречаются упоминания, что "Армению" и даже многочисленные атаки немецких самолетов на нее якобы можно было наблюдать с берега. Однако это было совершенно невозможно ввиду того, что точка гибели судна находится примерно в 30 км от берега. Скорее всего, с берега видели, как в 09:53 того же дня два немецких торпедоносца атаковали в районе бухты Ласпи транспорты "Ворошилов" и "Коммунист", шедшие из Туапсе в Севастополь (эта атака немцев была безуспешной, торпеды прошли мимо). Точно так же абсолютно невероятной представляется возможность спасения с теплохода вплавь, как из-за низкой температуры воды, так и большого расстояния до суши.

Причины катастрофы

Часто со ссылками на записки тогдашнего командующего Черноморским флотом вице-адмирала Филиппа Октябрьского утверждается, что капитан Плаушевский нарушил приказ ждать в Ялте до вечера, до 19:00. Однако оставаться в Ялте в светлое время суток было бы еще большим риском ввиду отсутствия полноценной противовоздушной обороны ялтинского порта. В море судно хотя бы имело возможность маневрировать, да и поиск его на пути в Туапсе в условиях ненастной погоды представлял собой непростую задачу для вражеской авиации. Кроме того, немецкие войска находились уже на подступах к городу. Ялта была оставлена буквально на следующий день после инцидента с "Арменией" - 8 ноября 1941 года. Также факту нарушения приказа капитаном судна противоречит сопровождение теплохода сторожевым катером.

Переход в дневное время действительно был крайне рискованным. "Армения" стала не первой жертвой немецких самолетов-торпедоносцев, которые действовали на Черном море с середины августа 1941 года. 29 августа ими был потоплен пароход "Каменец-Подольск", а 16 октября в ходе эвакуации из Одессы - пароход "Большевик" (следовал в балласте, погибло 16 человек). Факт прикрытия "Армении" двумя самолетами-истребителями, якобы "проморгавшими" атаку немецкого торпедоносца, иногда упоминаемый в рассказах о катастрофе, документами не подтверждается. Об этом не сказано ни слова ни в официальной "Хронике", ни в оперсводке ВВС ЧФ за 7 ноября 1941 года.

Поиски затонувшего судна

После войны неоднократно предпринимались попытки обнаружить теплоход на дне Черного моря. Уже в 2000-е годы к поискам подключался американский "Центр по исследованию океана и археологической океанографии" под руководством Роберта Балларда. Именно он в 1985 году обнаружил обломки "Титаника", а в 1989 году - немецкого линкора "Бисмарк". Однако поиски "Армении" экспедицией Балларда успехом не увенчались. Были обнаружены остатки древних судов и затонувших в ходе двух мировых войн кораблей, но не "Армении". История с теплоходом долгое время оставалась одной из загадок Второй мировой войны.

В 2017 году в ходе поисковой операции, проводившейся Минобороны России в районе крушения судна, магнитометр засек на дне моря магнитную аномалию. В марте 2020 года район тщательно исследовали гидролокатором, в результате чего был обнаружен корпус затонувшего судна, совпадающий своими габаритами с характеристиками "Армении". Детальное обследование объекта в 15 морских милях (около 27,7 км) от берега и на глубине 1,5 тыс. м провели российским телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом. Было установлено, что объект стоит на ровном киле единым фрагментом. Во время третьего спуска аппарата удалось найти судовой колокол - он упал надписью вверх, на нем четко читается слово "Армения". Корпус судна покрыт слоем ила, но его обводы не имеют очевидных пробоин (как отметили в РГО, это исключает вероятность затопления теплохода от попадания торпеды в носовую часть). Центральная часть надстройки сильно разрушена - в частности, в носовой части палубы был обнаружен машинный телеграф с ходового мостика. По словам исполнительного директора Центра подводных исследований РГО Сергея Фокина, такие разрушения характерны для бомбардировки с воздуха.

Результаты экспедиции 2020 года позволят реконструировать события катастрофы. Центр подводных исследований РГО запустил производство документального фильма о судьбе и исследовании теплохода.