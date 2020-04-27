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Кампания борьбы с "антиобщественными проявлениями" в соцсетях стартовала в Китае

Интернет-провайдеры уже заблокировали свыше 18,5 тыс. аккаунтов

ПЕКИН, 27 апреля. /ТАСС/. Управление по вопросам киберпространства КНР объявило о начале двухмесячной кампании борьбы со "злонамеренными аккаунтами" в соцсетях.

"Любые аккаунты, которые будут уличены в нарушении закона и соответствующих уложений, будут закрыты, а их операторы - подвергнуты наказанию", - говорится на сайте ведомства.

В рамках кампании управления по вопросам киберпространства Пекина, Шанхая и ряда провинций уже приняли меры по закрытию выявленных "нечистоплотных аккаунтов". Откликаясь на требования властей, такие провайдеры, как Tencent и Sina заблокировали свыше 18,5 тыс. аккаунтов.

К столь решительным действиям, раскрывает в понедельник подоплеку событий газета China Daily, привело распространение в последнее время сплетней вокруг COVID-19. В частности, один из сайтов исказил слова члена Академии инженерных наук Китая, ведущего вирусолога страны Чжун Наньшаня. который якобы предрек "вторую волну эпидемии" в мае.

"Чжун Наньшань никогда не говорил этого", - подчеркивается в материале. Однако запустивший этот фейк аккаунт имеет большое распространение, "безосновательно напугав множество людей".

"Запуская ложные новости, подобные аккаунты привлекают к себе внимание пользователей. Многие из них размещают за плату рекламные объявления, используя большую обращаемость постов. Поднимая хайп, они мало заботятся о законности бизнеса", - сетует ведомство.

Между тем, напоминает Управление по вопросам киберпространства КНР, данным фейком аккаунты "нарушили законодательство и установления, касающиеся поведения в киберпространстве, которые однозначно запрещают слухи". К тому же у платформ, на которых базируются подобные аккаунты, имеют свои собственные правила, которые также не допускают распространения фейков.

"Грязные" аккаунты должны быть выкорчеваны навсегда", - подчеркивает Управление по вопросам киберпространства КНР.

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