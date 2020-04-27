Число заразившихся коронавирусом в СКФО возросло на 14%

Наибольшее число заразившихся в округе в Дагестане: за сутки число инфицированных увеличилось на 167 - до 994 человек (пятое место в стране), выздоровели 48 человек выздоровели, 11 умерли. В Минздраве Дагестана отмечают, что резкий рост количества заболевших связан в том числе с несоблюдением жителями режима самоизоляции. "Несмотря на многочисленные призывы оставаться дома, многие жители республики посещали увеселительные и развлекательные заведения, собирались большими группами на соболезнованиях, что привело к резкому скачку числа пациентов с внебольничной пневмонией и вызвало многократное увеличение нагрузки на медицинские организации", - отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

На 27 апреля в Северо-Кавказском федеральном округе всего зарегистрировано более 3,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки количество подтвержденных диагнозов увеличилось на 455. По информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, выздоровели и выписались из медицинских учреждений 349 человек. В больницах округа в тяжелом состоянии находится 146 пациентов, в состоянии средней тяжести - 807.

В регионах растет и число тестирований на коронавирус, в том числе благодаря работе частных клиник, которые предоставляют возможность сдать анализ на коронавирус всем желающим за плату.

НАЛЬЧИК, 27 апреля. /ТАСС/. Новые 453 случая заражения коронавирусом зафиксированы в регионах Северного Кавказа, таким образом, число инфицированных за стуки возросло на почти 14% и превысило 3,6 тыс. В ряде регионов округа рост числа заразившихся связывают с нарушением жителями режима самоизоляции.

По мнению депутата Госдумы от Дагестана Гаджимета Сафаралиева, довольно большое число заражений происходит в сельской местности, где доступность медицинской помощи ниже, чем в городе.

На втором месте по суточному приросту - Северная Осетия: число подтвержденных случаев выросло на 148 - до 549. В республиканском управлении Роспотребнадзора такой всплеск связывают в том числе с прошедшей 20 апреля в центре Владикавказа несанкционированной акцией против самоизоляции.

Диагноз "коронавирус" за сутки подтвержден еще у 32 человек на Ставрополье, общее число заразившихся выросло до 453. В Карачаево-Черкесии подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего 300 подтвержденных случаев. В Кабардино-Балкарии - 29 новых случаев (всего 329), в Чечне - 22 (всего 409). В Ингушетии за последние сутки зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике 590 инфицированных.

Тесты на дому

Тестирование на коронавирус для всех желающих запустили в ряде регионах округа. На Ставрополье жители края без симптомов заболевания впервые смогут провериться на наличие коронавируса. Проводить такое тестирование начали в одной из частных клиник, сообщили в понедельник в Минздраве края. "Теперь провериться на новую коронавирусную инфекцию могут все желающие, но в то же время не имеющие симптоматики заболевания. Сделать это можно платно, за счет собственных средств, в краевом диагностическом центре в Ставрополе", - говорится в сообщении на официальной странице министерства в "Инстаграм".

Как пояснили ТАСС в диагностическом центре, прием пациентов для проверки на коронавирус проходит по предварительной записи с соблюдением необходимых мер профилактики. Стоимость процедуры составляет 999 рублей. Как отмечается, на ближайшие дни все время на забор проб уже расписано. Ранее в социальных сетях жители Ставрополья обращались с просьбой к руководству региона и краевого Минздрава предусмотреть возможности сдачи тестов на коронавирус для всех желающих, поскольку пробы на коронавирус раньше делали только в государственных учреждениях при наличии показаний.

Тесты на коронавирус для всех желающих также проводят в одной из частных поликлиник в Кабардино-Балкарии. Стоимость их составляет 2,2 тыс. рублей. Клиника запустила возможность сдачи тестов и на дому.

В Чечне одна из семейных клиник уже осуществила забор анализов у 679 жителей региона. Жители Грозного могут сдать анализ прямо на дому. Стоимость исследования - 2 тыс. рублей, сообщили в клинике.

Работа парикмахерских

Работа парикмахерских стала одной из актуальных тем в регионах округа после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на просьбу разрешить в регионе работу парикмахерских побрился наголо и запустил эстафету "Чистая голова! Стоп коронавирусу", призвав других мужчин последовать его примеру. Парикмахерские в республике по-прежнему закрыты.

Однако на Ставрополье салоны красоты и парикмахерские возобновят свою работу с 30 апреля. В частности, в курортном городе Железноводске 27 салонов красоты, и всем парикмахерам теперь будут делать бесплатные тесты на коронавирусную инфекцию нового типа. "По распоряжению нашего губернатора Владимира Владимирова забор тестов у работников салонов красоты будет проводиться бесплатно", - сообщил глава курорта Евгений Моисеев на своей страничке в социальных сетях.

Тележка добра и помощь цирку-шапито

Тем временем к борьбе с коронавирусом в округе продолжают подключаться предприятия, общественные организации, вузы и простые жители. Так, Дагестанский государственный университет, запустивший на своей базе производство антисептического раствора на основе гипохлорита натрия, передал 120 литров дезинфицирующего средства коллективу школы-интерната № 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Ингушетии 14 крупных продовольственных магазинов присоединились в Всероссийской акции "Тележка добра", в рамках которой магазины устанавливают у себя тележку с табличкой. В нее покупатели кладут оплаченные ими продукты, которые будут переданы малоимущим, обращающимся на горячую линию за помощью.

В Ингушетии также появились автомобилисты, которые на стеклах своих машин пишут "Подвезу бесплатно врача" и оставляют свой номер. Мэрия города Назрань, в котором располагаются две больницы, выделенные на лечение пациентов с коронавирусом, также обеспечила медикам бесплатные поездки на такси. Кроме того, в республике запущен флешмоб #Помощьврачам, в рамках которого кафе и рестораны, работающие в данный момент только на вынос, отправляют бесплатные заказы медикам.

В Чечне региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова выделил более 382 млн рублей на оказание материальной помощи нуждающимся семьям республики. С начала пандемии от Фонда материальную помощь получили более 23 тысяч нуждающихся семей в объеме 382,54 млн рублей. Также более 170 тыс. семей получили наборы продуктов первой необходимости.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике, члены Общественного совета при МВД по КЧР и волонтеры поисково-спасательного отряда КЧР присоединились к всероссийскому марафону #Спасибоврачам, инициатором мероприятия выступил благотворительный фонд "Ихсан" при ДУМ КЧР. Общественники и волонтеры-поисковики посетили все стационарные посты. Со словами благодарности они вручили медикам букеты цветов и фруктовые корзины.

А в Кабардино-Балкарии общественные организации оказали продовольственную помощь передвижному цирку "Советский цирк", который в момент объявления режима самоизоляции оказался в Нальчике. Коллектив потерял доход, возникли трудности с обеспечением питанием сотрудников, их семей, а также цирковых животных. В ответ на обращение за помощью активисты ОНФ в КБР доставили цирковым артистам продуктовые наборы, собранные в ходе акции "Тележка добра" благодаря неравнодушным жителям и предпринимателям Нальчика.