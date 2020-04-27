Беглов: ситуация с коронавирусом в Петербурге оказалась сложнее первых прогнозов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге развивается по более сложному сценарию, чем прогнозировалось изначально, сообщил в понедельник губернатор города Александр Беглов в еженедельном радиообращении к горожанам на "Радио России".
"Новая инфекция оказалась более жестокой и коварной, чем казалась вначале. Надеялись, что к майским праздникам эпидемия пойдет на спад или хотя бы выйдет на плато. Но число заболевших на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших. Динамика отрицательная", - сказал Беглов.
При этом губернатор отметил, что своевременно введенные ограничения помогли избежать "взрыва" заболеваемости в городе. "Но мы балансируем на грани, рассматривается в том числе самый сложный сценарий", - добавил он.
В Петербурге создаются новые койко-места для заразившихся коронавирусом. По словам губернатора, к 28 апреля в Петербурге, как и планировалось, будет создано 5 483 койки для пациентов с коронавирусом. Пациентов с тяжелыми формами заболевания принимают 15 городских стационаров, в помещениях выставочного комплекса "Ленэкспо" создано 1 тыс. коек для "легких" больных.
По последним данным, в Петербурге выявлено 3 238 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 518 человек, умерли 27.