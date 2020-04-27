Беглов: ситуация с коронавирусом в Петербурге оказалась сложнее первых прогнозов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге развивается по более сложному сценарию, чем прогнозировалось изначально, сообщил в понедельник губернатор города Александр Беглов в еженедельном радиообращении к горожанам на "Радио России".

"Новая инфекция оказалась более жестокой и коварной, чем казалась вначале. Надеялись, что к майским праздникам эпидемия пойдет на спад или хотя бы выйдет на плато. Но число заболевших на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших. Динамика отрицательная", - сказал Беглов.