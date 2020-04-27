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Прокуратура Татарстана начала проверку из-за продажи выпускных работ студентов КФУ

Руководитель высшей школы журналистики и медиакоммуникаций университета Леонид Толчинский отметил, что выпускные работы публикуются на официальном сайте КФУ

ТАСС, 27 апреля. Прокуратура Республики Татарстан начала проверку в связи с появившейся информацией о продаже выпускных работ студентов Казанского федерального университета (КФУ) на интернет-ресурсе. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в прокуратуре.

"В связи с появившейся информацией о продаже выпускных работ студентов КФУ начата проверка", - сказал собеседник агентства.

Как написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" руководитель высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский, "никакого слива интеллектуальной собственности в виде дипломных работ в открытый доступ КФУ не осуществляет".

Он отметил, что все выпускные квалификационные работы обучающихся и планируемые к защите диссертации публикуются на официальном сайте КФУ. "Именно открытость работ в широком доступе дает гарантии того, что в дальнейшем использовать материалы данных работ без согласия автора никому не удастся, так как "скопированная" работа не пройдет проверку на антиплагиат", - написал Толчинский.

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