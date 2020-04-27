Медики в двух больницах Липецка уволены за халатность в работе с зараженными коронавирусом

В Липецкой области число зараженных за сутки выросло на 24, с начала пандемии коронавируса их общее число составляет 330 человек, двое умерли.

ТАСС, 27 апреля. Заместители руководителей двух липецких больниц и старшая медсестра уволены из-за халатности и нарушения противоэпидемических правил при работе с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией. Недоработки повлекли новые случаи заражения и закрытие некоторых отделений больниц, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Липецкой области.

"Ряд кадровых решений принят в отношении липецких медиков, которые не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом. Случаи халатности персонала выявлены в Липецкой городской больнице № 4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице. Уволены заместитель главного врача по медицинской части и старшая медицинская сестра Липецкой горбольницы № 4 "Липецк-Мед", заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Липецкой областной клинической больницы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, халатность медиков повлекла занос коронавирусной инфекции в отделения больниц, по каждому случаю провели служебные расследования.

"Чтобы избежать распространения инфекции, были приняты противоэпидемические меры. В частности, в областной больнице закрыты пульмонологическое и кардиологическое отделения, в четвертой горбольнице Липецка также временно закрыто отделение пульмонологии. В Долгоруковской районной больнице организационные выводы будут сделаны после завершения эпидемиологического расследования, которое проводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области", - отмечает пресс-служба.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.