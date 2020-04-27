Часть фракции "Слуга народа" выступила против карантина на Украине

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Ряд депутатов президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде выступили против всеобщего карантина на Украине. Об этом сообщила в понедельник в Facebook заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, на фоне пандемии в стране назревают экономический и трудовой кризисы. "Большинство населения фактически осталось без работы и денег, и мы не можем закрывать на это глаза", - отметила парламентарий.

В связи с этим, добавила Кравчук, ряд депутатов от "Слуги народа" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабления карантина там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно.

"Пожар нужно тушить там, где горит. То же касается мер против коронавируса. В различных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрирован 1341 инфицированный, а в Черниговской - всего 22. Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными", - заявила Кравчук, отметив, что она также подписала обращение парламентариев к премьеру.